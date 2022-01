4/18 ©Ansa

Catafalco: è la cabina in legno e velluto bordeaux dentro la quale il grande elettore compila la scheda che gli fornisce il segretario d'aula. La votazione si svolge nell'aula di Montecitorio: sotto al banco della Presidenza vengono allestite le cabine in cui l'elettore entra per votare senza essere visto, dato che il voto è segreto. All'uscita deposita la scheda in un'urna che verrà aperta alla fine delle operazioni per lo scrutinio. Il Covid costringe a cambiare la struttura delle cabine: saranno più aperte e ariose, garantendo sempre la segretezza del voto

Elezioni presidente della Repubblica: chi sono i rappresentanti eletti dalle Regioni