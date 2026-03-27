Mura dovrebbe quindi subentrare a Bartolozzi, che ha lasciato l’incarico lo scorso 24 marzo, lo stesso giorno in cui si è dimesso anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, sull’onda lunga dell’esito negativo del referendum costituzionale. Nelle settimane precedenti al voto, Bartolozzi aveva infiammato le opposizioni partecipando a una trasmissione dell’emittente siciliana Telecolor, dove aveva chiesto di votare sì ai quesiti perché così “ci togliamo di mezzo i magistrati che sono plotoni di esecuzione”.

La frase era arrivata al termine di un botta e risposta con la senatrice Ilaria Cucchi, che aveva chiesto alla capo di gabinetto perché il governo avesse “tutto questo interesse per il processo penale", quando le maggiori criticità sono nel civile. "Il penale uccide le persone, rovina la reputazione, uccide le famiglie, poi può essere che dopo 15 anni una parte si sente dire che il fatto non sussiste. Ma nel frattempo il penale tocca la vita delle persone". Proseguendo nella discussione era poi arrivata la frase incriminata sulla magistratura. Inizialmente sembrava che il caso sarebbe stato gestito internamente al Ministero di via Arenula, ma l’eco mediatico e le richieste di dimissioni delle opposizioni non lo hanno permesso: secondo i partiti di minoranza le sue parole svelavano il vero intento del governo nel voler approvare la riforma. Bartolozzi aveva provato ad aggiustare il tiro: “Avevo ribadito l’importanza della riforma come strumento in grado di restituire alla magistratura una credibilità che, per la degenerazione delle correnti, risulta offuscata. In questo contesto spiegavo che la particolare attenzione data dal governo al processo penale deriva dalla drammaticità degli effetti che esso porta nella vita delle persone, delle famiglie, delle aziende, specie quando a trovarsi al centro dell’azione giudiziaria è qualcuno che sa di non aver commesso nulla di male. Effetti che nessuna assoluzione è in grado di cancellare. Il riferimento al plotone di esecuzione alludeva quindi allo stato di assoluta prostrazione in cui ci si trova in questi casi”. La polemica non si è pero mai sopita e alla fine sono arrivate le dimissioni.

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