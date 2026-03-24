Referendum giustizia, Marina Berlusconi delusa dalla vittoria del No

Nessun commento ufficiale ma sarebbe trapelata delusione, da parte di Marina Berlusconi, per la vittoria del No al referendum sulla giustizia (LO SPECIALE). Secondo chi ha avuto modo di sentire nelle ultime ore la presidente di Fininvest, dopo l'esito della consultazione, la stessa avrebbe espresso il suo rammarico per la mancata affermazione del sì sulla riforma voluta dal padre, Silvio Berlusconi, fondatore del centrodestra. La bocciatura della riforma, raccontano fonti parlamentari della maggioranza, non implica comunque nessuna responsabilità nei confronti di Forza Italia e del suo segretario nazionale, Antonio Tajani, che si è impegnato in prima persona per il sì. Nessun processo al partito, dunque, da parte della famiglia Berlusconi, ma solo, appunto, delusione per un'occasione che non sarebbe stata colta. L'auspicio, riferiscono gli stessi ambienti parlamentari del centrodestra, è che la battaglia per una giustizia giusta non si fermi qui e vada avanti. Tajani nella sua nota di analisi del voto ha sottolineato: ''La riforma della giustizia rimane un tema sul tavolo, e non rinunceremo mai ad occuparcene".