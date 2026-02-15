"Siamo stati invitati come Paese osservatore, secondo noi è una buona soluzione rispetto al problema che chiaramente abbiamo della compatibilità costituzionale” ha fatto sapere la premier Meloni. Ma le opposizioni attaccano. “Subalternità politica a Trump ormai insostenibile per il nostro Paese e contraria agli interessi nazionali”, ha detto Elly Schlein. “Una vergogna a cui ci opporremo fermamente”, ha aggiunto Chiara Appendino

Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani è pronto a riferire in Parlamento sulla posizione dell’Italia sul Board of Peace , il consiglio creato da Donald Trump. L’ente avrebbe come scopo quello di "promuovere la stabilità, ripristinare un governo affidabile e legittimo e garantire una pace duratura nelle aree colpite o minacciate da conflitti”. La decisione dell’esecutivo sarebbe nata da un confronto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il titolare della Farnesina: fonti di Palazzo Chigi hanno infatti fatto sapere che “il Governo conferma la propria disponibilità a riferire in Parlamento, nella giornata di martedì, con il ministro Tajani in merito al Board of Peace".

Meloni: “Italia al Board come osservatore”

La questione politica si è riaccesa ieri, quando la premier Giorgia Meloni da Addis Abeba ha fatto sapere: “Siamo stati invitati come Paese osservatore, secondo noi è una buona soluzione rispetto al problema che chiaramente abbiamo della compatibilità anche costituzionale con l'adesione al Board of Peace. Dall'altra parte ho sempre detto che con tutto il lavoro che l'Italia ha fatto, sta facendo e deve fare in Medio Oriente per stabilizzare una situazione molto complessa e fragile, una presenza italiana ed anche europea sia necessaria. Quindi penso che risponderemo positivamente a questo invito a partecipare come Paese osservatore, a quale livello lo dobbiamo ancora vedere, perché l'invito è arrivato” il 13 febbraio. La riunione del Board è stata convocata da Donald Trump a Washington per giovedì prossimo.

Tajani: “Orientati a partecipare a riunione Board”

Sempre ieri sul tema si era espresso anche lo stesso ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco: “Siamo orientati a partecipare" alla riunione in programma a Washington il 19 febbraio sul Board of Peace, "vedremo in quale formato", se da osservatore o in altre modalità, ma "è importante partecipare, per la ricostruzione di Gaza, anche la Commissione europea parteciperà”. Infatti il governo dell’Ue parteciperà con la commissaria al Mediterraneo Dubravka Suica. A Washington sono attese in totale una ventina di delegazioni.