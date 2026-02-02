Dal governo intanto è arrivata un’apertura al varo di misure per l’edilizia residenziale pubblica, da inserire nel piano casa annunciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni l’estate scorsa. Per il ministro Foti, l’accesso all’abitazione per le persone in condizioni di disagio economico è diventato "un miraggio". "Abbiamo mobilitato circa 4 miliardi di risorse complessive, che saranno indirizzate all'edilizia residenziale pubblica, sociale e convenzionata", ha assicurato il titolare del dicastero Affari Ue.