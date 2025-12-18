A Torino una cinquantina di militanti si è radunata di fronte al centro sociale Askatasuna dopo il suo sgombero. Gli attivisti hanno convocato per questo pomeriggio una manifestazione davanti allo stabile per protestare contro l'operazione di polizia.
Prossimi video
I titoli di Sky Tg24 del 18 dicembre, edizione delle 13
Cronaca
Sgombero Askatasuna Torino, proteste davanti centro sociale
Cronaca
La visita sospesa di Welcomed, l'approccio innovativo alla sanità
Cronaca
Palermo, 700 patenti sequestrate in 2 mesi per uso cellulare
Cronaca
Stasi in aula, legale: qui perché parte interessata
Cronaca
Sgombero Askatasuna, perquisizioni dopo assalto Stampa
Cronaca
Garlasco, legale famiglia Poggi: si vuole riscrivere storia
Cronaca