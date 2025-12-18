Offerte Sky
Sgombero Askatasuna Torino, proteste davanti centro sociale

A Torino una cinquantina di militanti si è radunata di fronte al centro sociale Askatasuna dopo il suo sgombero. Gli attivisti hanno convocato per questo pomeriggio una manifestazione davanti allo stabile per protestare contro l'operazione di polizia.

