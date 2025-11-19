Meloni incontra Mattarella al Quirinale dopo tensioni per attacco Fdi

LLa presidente del Consiglio è stata al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica. L’incontro è stato proposto dalla premier, con una telefonata in mattinata al capo dello Stato per programmare la visita. Il faccia a faccia è arrivato dopo il caso scoppiato per l’intervento di Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, sul consigliere di Mattarella Francesco Saverio Garofani e sulla sua richiesta di smentita riguardo a un presunto piano di Meloni contro il Quirinale
C'è stato un incontro al Quirinale tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella, dopo le tensioni per l’attacco al Colle di Fratelli d'Italia. La presidente del Consiglio è arrivata al Quirinale alle 12.45 per il colloquio con il presidente della Repubblica, poi dopo una trentina di minuti si è spostata a Palazzo Chigi. L’incontro è stato proposto dalla premier, con una telefonata in mattinata al capo dello Stato per programmare la visita. La richiesta di Meloni di vedersi è stata subito accolta da Mattarella.
Le tensioni
L’incontro è stato richiesto da Meloni per un chiarimento con Mattarella, dopo le tensioni delle scorse ore. Il caso è scoppiato dopo che Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, ha commentato un articolo sulla Verità che raccontava di uno sfogo del consigliere di Mattarella Francesco Saverio Garofani e parlava di un presunto piano di Meloni contro il Quirinale. Bignami ha chiesto al Colle di smentire e questa richiesta ha provocato la reazione del Quirinale, che ha respinto le illazioni ma si è anche mostrato irritato per il fatto che un dirigente di così alta fascia mettesse in dubbio la lealtà istituzionale del Colle.
