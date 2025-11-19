Meloni incontra Mattarella al Quirinale dopo tensioni per attacco Fdi

Offerte Black Friday
Meloni al Quirinale, incontro con Mattarella dopo tensioni per l'attacco di Fdi

Politica
LLa presidente del Consiglio è stata al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica. L’incontro è stato proposto dalla premier, con una telefonata in mattinata al capo dello Stato per programmare la visita. Il faccia a faccia è arrivato dopo il caso scoppiato per l’intervento di Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, sul consigliere di Mattarella Francesco Saverio Garofani e sulla sua richiesta di smentita riguardo a un presunto piano di Meloni contro il Quirinale

C'è stato un incontro al Quirinale tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella, dopo le tensioni per l’attacco al Colle di Fratelli d'Italia. La presidente del Consiglio è arrivata al Quirinale alle 12.45 per il colloquio con il presidente della Repubblica, poi dopo una trentina di minuti si è spostata a Palazzo Chigi. L’incontro è stato proposto dalla premier, con una telefonata in mattinata al capo dello Stato per programmare la visita. La richiesta di Meloni di vedersi è stata subito accolta da Mattarella.

Le tensioni

L’incontro è stato richiesto da Meloni per un chiarimento con Mattarella, dopo le tensioni delle scorse ore. Il caso è scoppiato dopo che Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, ha commentato un articolo sulla Verità che raccontava di uno sfogo del consigliere di Mattarella Francesco Saverio Garofani e parlava di un presunto piano di Meloni contro il Quirinale. Bignami ha chiesto al Colle di smentire e questa richiesta ha provocato la reazione del Quirinale, che ha respinto le illazioni ma si è anche mostrato irritato per il fatto che un dirigente di così alta fascia mettesse in dubbio la lealtà istituzionale del Colle.

Lo stupore del Colle per le parole di Bignami, ecco cos’è successo

