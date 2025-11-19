Chi è Galeazzo Bignami, parlamentare di FdI braccio destro di Meloni

Nato a Bologna nel 1975, figlio d’arte e capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami è il fedelissimo di Giorgia Meloni finito ora al centro delle polemiche politiche. È stato lui, citando un articolo de La Verità che grida al complotto da parte della Presidenza della Repubblica contro la premier Giorgia Meloni, a sollevare il caos tra governo e Quirinale. Bignami, infatti, dopo aver letto l’articolo intitolato “Il piano del Quirinale per fermare la Meloni” firmato dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, ha deciso di andare a chiedere una smentita direttamente al consigliere di Sergio Mattarella, Francesco Garofani ( COSA È SUCCESSO ).

Chi è Bignami

Nato a Bologna il 25 ottobre 1975, Galeazzo Bignami è figlio d’arte. Il padre Marcello, infatti, è stato un volto storico della destra bolognese, prima nel Msi e poi in An. Bignami senior, nel corso della sua carriera politica, ha ricoperto la carica di consigliere comunale e regionale fra la metà degli anni ‘80 e i primi 2000. Influenzato forse dalla profonda partecipazione del padre alla vita della loro città, anche Galeazzo Bignami si è avvicinato presto alla politica: a soli 14 anni è entrato nel Fronte della gioventù e a 17 anni è diventato segretario del Fuan dell'Emilia-Romagna. Eletto consigliere comunale con An, nel 2009 ha aderito al Popolo della Libertà. Con lo scioglimento del Pdl, è passato a Forza Italia con cui è stato eletto consigliere alle elezioni regionali in Emilia-Romagna del 2014. Nel 2018, sempre con gli azzurri, è stato eletto alla Camera. L’anno dopo è passato tra le fila di Fratelli d’Italia e nel 2022, con la vittoria del centrodestra alle elezioni, Bignami è stato nominato viceministro alle Infrastrutture. Dal 2024 è capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.