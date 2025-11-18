Stupore Colle per parole Bignami su iniziative Quirinale contro Meloni

Dopo l'uscita di un retroscena uscito su "La Verità" a firma del direttore Maurizio Belpietro, in cui si rivela come all'interno della presidenza della Repubblica ci sia un movimento di consiglieri che auspicherebbe inziative contro la premier Meloni, il capogruppo di FdI alla Camera ha chiesto a Mattarella una smentita. Il Colle ha fatto uscire una nota definendo le indiscrezioni ai limiti del ridicolo ed esprimendo stupore per le parole di Bignami ascolta articolo

Il Quirinale ha espresso "stupore" per le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, giudicando che le sue affermazioni "sembrano dar credito a un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica costruito sconfinando nel ridicolo", si legge in una nota diffusa oggi dal Colle. Le parole di Bignami sono arrivate dopo la pubblicazione, su La Verità, di un articolo dal titolo a firma di Maurizio Belpietro intitolato "Il piano del Quirinale per fermare la Meloni". Il capogruppo di FdI ha chiesto al capo dello Stato di smentire senza indugio quanto riportato dal quotidiano, secondo cui alcuni consiglieri di Mattarella "auspicherebbero iniziative contro il presidente Giorgia Meloni e il centrodestra", esprimendo anche "giudizi di inadeguatezza" sull’attuale maggioranza.

L'articolo de La Verità che ha scatenato la polemica di Bignami Secondo quanto rilanciato da Bignami, La Verità riferirebbe "in maniera circostanziata" di conversazioni in cui uno di questi consiglieri avrebbe ipotizzato la creazione di "una grande lista civica nazionale", un progetto alternativo alla coalizione di governo con l'obiettivo dichiarato di "impedire una vittoria del centrodestra e di Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche". L'articolo citato menziona anche l'idea di un "provvidenziale scossone" contro l'esecutivo in carica. Il quotidiano indica in Francesco Saverio Garofani, ex parlamentare del Partito democratico, uno dei "consiglieri di Mattarella che a quanto pare si agitano nella speranza di fare uno sgambetto a Giorgia Meloni e impedirle di arrivare a conclusione del mandato e di ricandidarsi nel 2027".