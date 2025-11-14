Meloni: “Italia credibile. In Manovra risorse concentrate su priorità”

Giorgia Meloni è intervenuta, a Napoli, al comizio del centrodestra a sostegno del candidato governatore Edmondo Cirielli. Oltre a parlare delle questioni legate alle elezioni regionali in Campania, la premier ha dedicato dei passaggi del suo discorso anche a questioni nazionali e alla Manovra. “Con noi l'Italia è tornata una nazione seria e credibile. Abbiamo riacceso il motore di questa nazione, riportando i conti in ordine e garantendo la stabilità, premessa di qualsiasi crescita", ha sottolineato la presidente del Consiglio. E sulla Legge di bilancio: “Abbiamo concentrato le risorse sulle priorità”.

L’intervento di Meloni a Napoli

Parlando della Manovra, Meloni ha sottolineato: “Anche quest'anno abbiamo chiesto un corposo contributo alle banche e alle assicurazioni", mentre prima "i soldi venivano presi dalle tasche dei lavoratori per darli alle banche". Poi ha aggiunto: "Ci vuole una grande immaginazione" per dire che con questa Manovra "si favoriscono i ricchi”. E ancora: “Le bizzarre ricette tardo-comuniste come la patrimoniale non passeranno”. In un altro passaggio, la premier ha detto: "Abbiamo, come avevamo promesso, superato il reddito di cittadinanza e chi invocava la rivolta sociale ha dovuto fare i conti con una realtà molto diversa, perché i cittadini hanno capito che quello che stavamo facendo era giusto". Poi ha rivendicato: "Abbiamo fatto scelte coraggiose che come sempre la sinistra lassista ha criticato. Come le sanzioni per i genitori che non mandano i figli alla scuola dell'obbligo, perché se privi un bambino dell'istruzione di base" lo privi del futuro, o come "l'abbassamento dell'età della punibilità a 14 anni: hanno detto che volevamo i bambini in carcere, ma l'obiettivo è liberarli dal giogo della camorra che li usa come manovalanza. Non consentiremo alla camorra di distruggere intere generazioni e di usare dei bambini per fare i loro sporchi comodi". Riferendosi ai suoi alleati (e vicepremier) Antonio Tajani e Matteo Salvini, ha ribadito: "Voglio ringraziare Antonio, Matteo" e gli altri leader del centrodestra "perché non siamo semplicemente una squadra affiatata, ma siamo una comunità umana e politica e siamo persone che stanno insieme per scelta".

Meloni ha ricordato la chiusura della campagna elettorale di 3 anni fa a Bagnoli

Dal palco del Palapartenope, Giorgia Meloni ha anche ricordato la chiusura della campagna elettorale di tre anni fa a Bagnoli, "monumento ai fallimenti di chi ci aveva preceduto", per parlare delle "sfide vinte nei tre anni di governo" a partire proprio dal progetto di riconversione dell'ex polo siderurgico napoletano. "Per introdurre una delle sfide chiudemmo quella campagna elettorale in un luogo simbolo di questa citta, Bagnoli. Ci impegnammo a scrivere un futuro diverso. Tre anni dopo sono fiera di essere tornata e poter dire che abbiamo mantenuto quegli impegni a partire da Bagnoli, dove abbiamo avuto il coraggio di riprendere in mano il dossier per sviluppare un moderno polo turistico".