Lega, raduno Pontida 2025. Vannacci: "Noi gli eredi di Charlie Kirk

Oggi il “pratone” di Pontida torna a ospitare lo storico raduno della Lega. Si parte alle 10, con gli interventi dei dirigenti, per poi arrivare alla chiusura affidata a Matteo Salvini. “Liberi e forti” e “senza paura” sono gli lo slogan scelti per quest’edizione.
Atteso come ospite Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National francese. Ieri, intanto, ha fatto gli onori di casa il vicesegretario Roberto Vannacci, intervenendo alla manifestazione dei Giovani leghisti. "Non dobbiamo solo parlare di Charlie Kirk, dobbiamo essere suoi eredi nei palazzetti dello sport, nelle scuole, nelle strade e nelle piazze", il suo messaggio.
Presente anche Salvini nonostante i problemi di salute
Come detto, a Salvini è affidata la chiusura dell'evento di oggi. Ieri il segretario della Lega è arrivato solo in serata, dopo che il suo staff aveva fatto sapere che aveva avuto dei problemi a causa di calcoli renali. "Quando oggi gli amici del pronto soccorso mi hanno dimesso, mi hanno detto: 'Si deve riposare'. Ma il mio riposo siete voi", ha detto il leader della Lega rivolgendosi ieri al pubblico.
