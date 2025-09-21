Lega, raduno Pontida 2025. Vannacci: "Noi gli eredi di Charlie Kirk

Prima gli interventi dei dirigenti, per la chiusura affidata a Matteo Salvini. “Liberi e forti” e “senza paura” sono gli lo slogan scelti per quest’edizione. Ieri ha fatto gli onori di casa il vicesegretario Roberto Vannacci, intervenendo alla manifestazione dei Giovani leghisti

Presente anche Salvini nonostante i problemi di salute

Come detto, a Salvini è affidata la chiusura dell'evento di oggi. Ieri il segretario della Lega è arrivato solo in serata, dopo che il suo staff aveva fatto sapere che aveva avuto dei problemi a causa di calcoli renali. "Quando oggi gli amici del pronto soccorso mi hanno dimesso, mi hanno detto: 'Si deve riposare'. Ma il mio riposo siete voi", ha detto il leader della Lega rivolgendosi ieri al pubblico.