"Non dobbiamo solo parlare di Charlie Kirk, dobbiamo essere suoi eredi nei palazzetti dello sport, nelle scuole, nelle strade e nelle piazze". Così ha esordito il vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, intervenendo alla manifestazione dei Giovani della Lega a Pontida. "Qualsiasi idea non è mai sbagliata. Qualsiasi idea si combatte con il dubbio, le domande e le spiegazioni, non con la censura, con i tribunali e tanto meno a fucilate. Quindi tutti noi qua oggi siamo come Charlie Kirk e ne porteremo l'eredità", ha ribadito il generale. Presente al raduno anche il segretario del Carroccio e vicepremier Matteo Salvini, dopo che il suo staff aveva fatto sapere che non si sarebbe presentato a causa di calcoli renali. "Quando oggi gli amici del pronto soccorso mi hanno dimesso, mi hanno detto: 'Si deve riposare'. Ma il mio riposo siete voi", ha detto il leader della Lega rivolgendosi al pubblico.

Vannacci: "La sinistra fa la vittima, Saviano ha la scorta e io no"

"Il vittimismo non fa parte della destra, è Saviano che gira con la scorta non il sottoscritto, quindi sono loro le vittime: oggi se non sei una vittima non sei nessuno", ha rimarcato Vannacci nel suo discorso a Pontida. E parlando di sè ha sottolineato: "Io non ho paura, ma sono consapevole dei rischi. La scorta me la faccio da solo e gestisco la paura perché sono le mie convinzioni". Poi ha concluso: "Noi accettiamo il rischio come fanno le persone forti e coraggiose e le vittime la lasciamo fare agli altri".

Salvini: "Se serve soli contro tutti, non ci elimineranno"

"Una cosa unisce i giovani di oggi a quelli di 30 anni fa, la Lega di oggi a quella di 30 anni fa: quasi tutte le televisioni, le radio e i giornali ce l'hanno con noi ed è colpa della Lega". Con queste parole ha esordito il leader del Carroccio, Matteo Salvini, durante il suo discorso a Pontida. "Baroni universitari, collettivi di studenti, grandi finanzieri, grandi banche, grandi sindacati ci vedevano come un corpo estraneo da cancellare e oggi come un imprevisto da cancellare. Non ci sono riusciti 30 anni fa, non ci riescono oggi e non ci riusciranno domani. La Lega è la Lega, se serve sola contro tutti", ha aggiunto.

Vannacci: "No al riarmo, gli unici invasori quelli che passano confini in maniera illegale"

Nel corso del suo intervento, il generale ha poi dichiarato che "non ci sono cosacchi a Pontida, non ci sono russi che stanno invadendo le nostre città. Gli unici invasori sono quelli che passano dai confini in maniera illegale e che quasi ogni giorni commettono stupri e rapine". E ha rimarcato: "Quelli sono gli unici invasori che abbiamo. Questo riarmo non è giustificato, diciamo no a ReArm Europe".

Vannacci: "Presidente dell'Europarlamento si è comportato da scimmia"

Quando all'Europarlamento è stato negato il minuto di silenzio per commemorare Charlie Kirk, "il presidente di turno si è comportato come una scimmia", ha ribadito il vicesegretario della Lega. "Quando è stato negato il minuto di silenzio tutta parte sinistra e del centrosinistra dell'emiciclio si è messa ad applaudire", ha aggiunto Vannacci.