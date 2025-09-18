Omicidio Kirk, alzato il livello di scorta a Meloni, Tajani e Salvini

La decisione segue una circolare emanata dal Viminale, che disponeva "un riesame e eventuale rafforzamento delle misure" dopo l'assassinio, negli Stati Uniti, di Charlie Kirk. "Invito tutti quanti ad abbassare i toni" dice il ministro degli Esteri al termine del question time in Senato ascolta articolo

"Io ho sempre detto che bisogna usare un linguaggio diverso per evitare di accendere gli animi. Oggi è stato innalzato il livello di scorta alla presidente del Consiglio, al vicepresidente Salvini e a me; quindi, vuol dire che il clima non è dei migliori. Io, invece, invito tutti quanti ad abbassare i toni. Io anche oggi non ho offeso nessuno". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine del question time in Senato.

"Rafforzamento delle misure di profili a rischio" In seguito alla circolare emanata venerdì scorso dal Viminale che disponeva “un riesame e eventuale rafforzamento delle misure di profili di rischio” dopo l'omicidio di Charlie Kirk, sono stati rafforzati “gli apparati di protezione” al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. La tutela per i tre vertici del governo sarà alzata al livello 'eccezionale', che prevede di mettere in campo due o tre auto blindate con tre agenti in ogni vettura. Secondo quanto scrive Il Messaggero, per una scelta dei diretti interessati, dall'inizio della legislatura Meloni, Tajani e Salvini avevano optato per una scorta di secondo livello: una soluzione ritenuta ora insufficiente da parte degli apparati di sicurezza dopo l'assassinio di Kirk. Vedi anche Morte Kirk diventa terreno di scontro politico in Italia