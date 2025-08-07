Esplora tutte le offerte Sky
Meloni attacca l'opposizione: “Non ci battono e ricorrono ai giudici"

Politica

Il messaggio della presidente del Consiglio contro la sinistra diffuso sui suoi social. La premier si riferisce alla denuncia alla Cpi e "all'uso strumentale del dramma Gaza" 

ascolta articolo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna ad attaccare duramente le opposizioni, accusandole di strumentalizzare il dramma di Gaza e di voler colpire il governo italiano per via giudiziaria. In un post pubblicato su Facebook, la premier ha reagito all’ipotesi di una segnalazione dell’Italia alla Corte Penale Internazionale, promossa da alcuni esponenti della sinistra.

"Tirano in ballo Gaza in modo strumentale come se fosse colpa nostra"

"Leggo che alcuni esponenti della sinistra – come Bonelli, Fratoianni e compagnia – vorrebbero segnalare il Governo italiano alla Corte Penale Internazionale", ha scritto Meloni, ricordando come in passato gli stessi politici avessero chiesto a Bruxelles di aprire una procedura di infrazione contro l’Italia. Ora, secondo la premier, puntano "addirittura a un processo internazionale", tirando in ballo il conflitto israelo-palestinese “in modo del tutto strumentale, come se perfino questo fosse colpa nostra”.

"A loro non importa della reputazione dell'Italia"

Meloni elenca quindi tre punti che, a suo dire, sarebbero evidenti: “La prima è che, non riuscendo a batterci in patria, la sinistra cerca sempre il soccorso esterno. La seconda è che dell'immagine dell'Italia e della sua reputazione nel mondo, a loro, non importa assolutamente nulla. La terza è che ormai hanno un'unica strategia e speranza: provare a liberarsi degli avversari per via giudiziaria, perché alla via democratica hanno rinunciato da un pezzo. Non riusciranno”.

