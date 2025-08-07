Meloni attacca l'opposizione: “Non ci battono e ricorrono ai giudici"

"Leggo che alcuni esponenti della sinistra – come Bonelli, Fratoianni e compagnia – vorrebbero segnalare il Governo italiano alla Corte Penale Internazionale", ha scritto Meloni, ricordando come in passato gli stessi politici avessero chiesto a Bruxelles di aprire una procedura di infrazione contro l’Italia. Ora, secondo la premier, puntano "addirittura a un processo internazionale", tirando in ballo il conflitto israelo-palestinese “in modo del tutto strumentale, come se perfino questo fosse colpa nostra”.

"A loro non importa della reputazione dell'Italia"

Meloni elenca quindi tre punti che, a suo dire, sarebbero evidenti: “La prima è che, non riuscendo a batterci in patria, la sinistra cerca sempre il soccorso esterno. La seconda è che dell'immagine dell'Italia e della sua reputazione nel mondo, a loro, non importa assolutamente nulla. La terza è che ormai hanno un'unica strategia e speranza: provare a liberarsi degli avversari per via giudiziaria, perché alla via democratica hanno rinunciato da un pezzo. Non riusciranno”.