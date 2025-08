Almasri, entro ottobre voto della Camera. Opposizioni contro governo

“Entro la fine di settembre sarà pronta la relazione per l'Aula, si terranno almeno cinque sedute, inviteremo infine gli interessati a fornire i loro chiarimenti. Sia la Giunta che l'Aula esprimeranno tre voti distinti, con voto palese in Giunta e segreto in Aula la quale voterà definitivamente entro ottobre”, ha fatto sapere il presidente della Giunta Devis Dori

Il tribunale dei ministri, negli atti dell'inchiesta su Almasri depositati alla Camera con cui cui chiede l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Nordio, del sottosegretario Mantovano e del ministro Piantedosi , ha affermato che “appare verosimile che l'effettiva e inespressa motivazione degli atti e delle condotte tenute tanto dal ministro Nordio - nel decidere di non dar corso alla richiesta di cooperazione della Cpi relativa sia all'arresto che al sequestro - quanto dal ministro Piantedosi - nel decretare l'espulsione dal territorio dello Stato - ed infine dall'Autorità delegata Mantovano - nel richiedere il volo Cai per l'accompagnamento in patria - sia da rinvenirsi, piuttosto, nelle preoccupazioni palesate dal Prefetto Caravelli (il direttore dell'Aise, ndr), nell'ambito delle riunioni intercorse tra i vertici istituzionali, riferite a possibili ritorsioni per i cittadini e gli interessi italiani in Libia derivanti dal mantenimento in vinculis di Almasri".

"Sia i ministri Nordio e Piantedosi, sia il sottosegretario Mantovano erano perfettamente consapevoli del contenuto delle richieste di cooperazione inviate dalla Cpi e, in particolare, del mandato di arresto spiccato nei confronti dell'Almasri”, ha scritto ancora il tribunale. “Non dando corso a tali richieste il primo, decretando il secondo la formale espulsione del ricercato con un provvedimento (...) viziato da palese irrazionalità e disponendo il terzo l'impiego di un volo Cai che ne ha assicurato l'immediato rientro in patria, hanno scientemente e volontariamente aiutato il predetto a sottrarsi alle ricerche e alle investigazioni della Cpi". Negli atti è poi riportato che “la predisposizione e l'uso del volo Cai sono stati lo strumento utilizzato per compiere il delitto di favoreggiamento. In tal senso non si può ritenere che una simile decisione sia stata funzionale al perseguimento di un interesse pubblico, essendo il potere, pur discrezionale, stato sviato per un fine illecito".

Negli atti del tribunale si legge che “il decreto di espulsione emesso dal ministro dell'Interno nei confronti dell'Almasri" è "motivato in relazione alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", ma ha portato "ad un risultato paradossale - vale a dire ricondurre il ricercato Almasri, libero, lì dove avrebbe potuto continuare a perpetrare condotte criminose analoghe a quelle di cui era già accusato. Ne consegue che l'atto amministrativo, per come motivato, risulta viziato da palese irrazionalità e, come tale, illegittimo".

Relazione Giunta per l'Aula entro fine settembre

Intanto “l’Ufficio di Presidenza della Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso all'unanimità i tempi dell'esame delle carte inviate dal Tribunale dei Ministri in merito alle posizioni del sottosegretario Alfredo Mantovano e dei ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio sul caso Almasri, dando di fatto avvio ai lavori. Entro la fine di settembre sarà pronta la relazione per l'Aula, si terranno almeno cinque sedute, inviteremo infine gli interessati a fornire i loro chiarimenti. Sia la Giunta che l'Aula esprimeranno tre voti distinti, con voto palese in Giunta e segreto in Aula la quale voterà definitivamente entro ottobre". A renderlo noto è stato il presidente della Giunta Devis Dori.

Bonelli: “Governo di bugie e complicità”

Non stanno mancando, intanto, gli attacchi delle opposizioni all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni: “Sul caso Almasri nessun esponente del governo italiano ha mai parlato di ragion di Stato. Anzi, il ministro Piantedosi è venuto in Parlamento a dire esattamente il contrario, affermando che non c'erano pressioni dalla Libia e che non esisteva alcun pericolo per l'Italia. Ha mentito davanti al Parlamento della Repubblica. Anche il ministro Nordio ha mentito su più circostanze, dalle trasmissioni degli atti ad altri aspetti rilevanti. Governi un Paese significa avere il dovere della verità: se c'era ragion di Stato, la si doveva rivendicare; non l'hanno fatto e ora ne devono rispondere". Bonelli ha aggiunto che “questa vicenda è gravissima perché dimostra che il governo italiano ha fatto patti con i trafficanti di esseri umani, liberando un criminale come Almasri, responsabile di stupri, anche su minori, omicidi e tratta di persone. La destra cerca di buttarla in caciara, ma la realtà è chiara: chi diceva di voler inseguire i trafficanti 'in ogni angolo del globo terraqueo', oggi li libera e li accompagna con un aereo di Stato. Questo è accaduto. Meloni e i suoi ministri hanno scaricato sul Paese un'onta che nessun processo e nessun giudice potrà cancellare: la vergogna di aver liberato un criminale internazionale. È finito il tempo dei giochi di propaganda, il governo si assuma le proprie responsabilità di fronte agli italiani”.

Renzi: su Almasri caterva di fregnacce e Meloni bella statuina

"L'errore del governo è aver detto bugie. Sono venuti in Parlamento raccontando una caterva di bugie che, badate bene, non è un reato. Ma un governo che racconta un'incredibile caterva di fregnacce è un dato politico”, ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, parlando del caso Almasri. "Se avessero messo il segreto di Stato sarebbe stata una cosa che ci sta. Se tu ritieni che uno stupratore, un assassino" debba essere liberato "per un interesse nazionale, e io non sono d'accordo e non lo avrei fatto, amen. Ma dalle carte emerge in maniera evidente che Meloni" in questa vicenda, "fa la bella statuina. I giudici non vanno avanti su di lei perché lei non si è occupata" di niente. "Ma se lo si pensa è fantastico: abbiamo una presidente del consiglio fotogenica, che fa i selfie, che va in tv... la usano per fare la bella statuina. Poi c'è Mantovano che tira i fili dei ministeri facendo fare la figura dei comprimari a gente come Nordio...". Un ragionamento che Renzi sintetizza: “Il primo punto è che Meloni non governa. Secondo: quando dice che i magistrati mi stanno sabotando, è vero. E faccio tre nomi: quello di Mantovano, toga bruna. Nordio e del suo capo di gabinetto Bartolozzi della quale c'è un'evidente e clamorosa impronta su tutta la vicenda". "Se nel gestire vicende di sicurezza nazionale sono, ad essere gentili, pasticcioni, ma vi rendete conto cosa stanno facendo con i vostri soldi, con le tasse, i dazi? Sono talmente pasticcioni che tra chi - siamo ad agosto ed è tema - organizza le sagre, c'è una professionalità enormemente più efficace del governo".