Caso Almasri, i giudici: “Meloni informata, non partecipò a reato”

"Gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna, limitatamente alla posizione della sola Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tanto per il reato" di peculato quanto per quello di favoreggiamento. Dunque la premier era informata, ma non esistono prove di una sua "reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato (...) con le attività poste in essere dagli altri concorrenti". Sono queste le motivazioni con cui il Tribunale dei ministri, il 4 agosto, ha archiviato la posizione della presidente del Consiglio sul caso Almasri. Per la vicenda del generale libico accusato di crimini di guerra, prima arrestato e poi rilasciato e rimpatriato dalle autorità italiane lo scorso gennaio, risultano ancora indagati il sottosegretario Alfredo Mantovano e il ministro degli Interni Matteo Piatendosi. Il Guardasigilli Carlo Nordio, oltre che per il favoreggiamento, è accusato anche di omissione di atti d'ufficio. Il provvedimento di archiviazione notificato alla premier lascia intendere che per i due ministri e lo stesso Mantovano si apra la strada dell'autorizzazione a procedere al Parlamento, ovvero la richiesta di un processo.

Meloni: “Ogni scelta del governo concordata” "A differenza di qualche mio predecessore, che ha preso le distanze da un suo ministro in situazioni similari, rivendico che questo Governo agisce in modo coeso sotto la mia guida: ogni scelta, soprattutto così importante, è concordata. È quindi assurdo chiedere che vadano a giudizio Piantedosi, Nordio e Mantovano, e non anche io, prima di loro”, ha commentato la premier in un posto sui social. Nel merito, ha proseguito Meloni, “ribadisco la correttezza dell'operato dell'intero Esecutivo, che ha avuto come sola bussola la tutela della sicurezza degli italiani. L'ho detto pubblicamente subito dopo aver avuto notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati, e lo ribadirò in Parlamento, sedendomi accanto a Piantedosi, Nordio e Mantovano al momento del voto sull'autorizzazione a procedere". Approfondimento L'Italia si difende alla Cpi: "Su Almasri nessuna violazione"