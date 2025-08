Si sostiene che io “non sia stata preventivamente informata e (non) abbia condiviso la decisione assunta", non rafforzando dunque “il programma criminoso”, scrive in un post su X. Discorso diverso per i ministri Nordio e Piantedosi e per il sottosegretario Mantovano

La posizione della premier Giorgia Meloni nel caso Almasri è stata archiviata dal Tribunale dei ministri. Lo annuncia lei stessa, in un lungo post sul suo profilo X, lamentando le “ingiustificabili fughe di notizie” degli scorsi mesi. Nel decreto, scrive la presidente del Consiglio, si sostiene che io “non sia stata preventivamente informata e (non) abbia condiviso la decisione assunta”: e in tal modo non avrei rafforzato “il programma criminoso”. Ecco il perché dell’archiviazione. Non sembra però che succederà lo stesso agli altri tre esponenti del governo coinvolti, i ministri della Giustizia e dell’Interno Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano: “Desumo che verrà chiesta l’autorizzazione a procedere” nei loro confronti, dice Meloni. Pare dunque, continua il testo, “che due autorevoli ministri e il sottosegretario da me delegato all’intelligence abbiano agito su una vicenda così seria senza aver condiviso con me le decisioni assunte. È una tesi palesemente assurda”.