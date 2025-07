Cpi ringrazia Germania per arresto Al Buti: "Forte cooperazione"

La Cpi ha ringraziato le autorità tedesche per "la loro forte e costante cooperazione", "che ha portato" all’arresto il 16 luglio del libico al Hishri, noto come al Buti. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, Berlino avrebbe intenzione di collaborare ed estradare il cittadino libico arrestato, in contrasto con quanto avvenuto nel caso Almasri da parte delle autorità italiane. Su quella vicenda è attualmente in corso un’indagine da parte del tribunale dei ministri, volta a verificare eventuali responsabilità di esponenti del governo. Tra gli indagati figurano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, e il sottosegretario con delega ai servizi, Alfredo Mantovano.

Il caso

In Libia è noto come Al Buri, ma il suo nome è Khaled Mohamed Ali El Hishri. Ai vertici della milizia Rada assieme al generale Almasri, il criminale libico che fu prima arrestato all’alba del 19 gennaio scorso a Torino e poi liberato dal governo italiano dopo 48 ore con un volo di Stato per Tripoli, rallentando così le indagini del caso. Al Buri è stato arrestato dalle autorità tedesche a Francoforte, in Germania, che sono state premiate dal Tribunale Penale dell'Aia per la loro collaborazione ed impegno. Pendono inoltre altri 9 mandati di arresto contro altrettanti cittadini libici presumibilmente coinvolti.