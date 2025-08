Corte Ue: “Giudici devono poter valutare scelta dei Paesi sicuri”

La Corte di giustizia Ue ha emesso la sentenza sul protocollo Italia-Albania, sottolineando che uno Stato membro non può includere nell'elenco dei Paesi di origine sicuri un Paese che "non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione"

Un Paese Ue "può designare Paesi d'origine sicuri mediante atto legislativo, a patto che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo". A stabilirlo è la Corte di giustizia Ue, nella sentenza sul protocollo Italia-Albania e sulla definizione di Paese d'origine sicuro. Per i giudici, inoltre, uno Stato membro non può includere nell'elenco dei Paesi di origine sicuri un Paese che "non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione". La Corte precisa poi che questa condizione è valida fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento Ue, "che consente di effettuare designazioni con eccezioni per alcune categorie chiaramente identificabili di persone", atteso per il 12 giugno 2026. Tuttavia, "il legislatore Ue può anticipare la data".

La decisione dei giudici

Nello specifico, oggi i giudici si sono espressi in primo grado sui ricorsi presentati dal Tribunale di Roma, che finora non ha riconosciuto la legittimità dei fermi disposti nei confronti dei migranti soccorsi nel Mediterraneo e trasferiti sull'altra sponda dell'Adriatico perché provenienti da Paesi ritenuti sicuri dal governo italiano, in particolare Egitto e Bangladesh. Il collegio - di cui fa parte anche il giudice italiano Massimo Condinanzi -, in particolare, si è espresso sul nodo centrale della definizione e dell'applicazione del concetto di 'Paese terzo sicuro' nell'ambito delle procedure accelerate per l'esame delle richieste d'asilo.

I passaggi precedenti

Dopo l'udienza generale dello scorso 25 febbraio, nelle sue conclusioni - non vincolanti - presentate il 10 aprile, l'avvocato generale Richard De La Tour aveva affermato che il diritto Ue consente agli Stati membri di designare Paesi d'origine sicuri anche tramite atto legislativo, anche riconoscendo eccezioni per categorie di persone che potrebbero essere esposte al rischio di persecuzioni o violazioni gravi. Tuttavia, lo stesso avvocato generale aveva precisato che tali designazioni non possono sottrarsi a un controllo di legittimità: i giudici nazionali devono poter accedere alle fonti informative su cui si fonda la valutazione di sicurezza dei governi.