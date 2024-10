Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge in materia di migranti. Il provvedimento rende norma primaria l'indicazione dei Paesi sicuri per il rimpatrio: la lista, quindi, non è più norma secondaria come era invece il decreto del ministro degli Esteri, di concerto con quelli di Interno e Giustizia, con cui finora è stato annualmente aggiornato l'elenco. Il governo ha varato un decreto legge per inserire l'elenco dei Paesi sicuri non più in un decreto interministeriale ma in una norma primaria, che "il giudice non può disapplicare: se la ritiene incostituzionale può fare ricorso alla Consulta", ha spiegato il guardasigilli Carlo Nordio. La mossa del governo di Giorgia Meloni, infatti, arriva dopo il caso Albania: 16 migranti sono stati portati nei giorni scorsi dalla nave Libra della Marina militare nel centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader, ma poche ore dopo sono stati ritrasferiti in Italia perché il tribunale di Roma non ha convalidato i provvedimenti di trattenimento in quanto, anche alla luce di una sentenza della Corte di giustizia Ue, i Paesi di provenienza dei migranti - Egitto e Bangladesh - non sono considerati sicuri. Egitto e Bangladesh, però, sono considerati sicuri dal governo italiano. Resta da capire se aver reso il decreto sui Paesi sicuri una norma primaria e non più secondaria servirà a salvare il “modello Albania” voluto dal governo. “Nel momento in cui l'elenco dei Paesi sicuri è inserito in una legge, il giudice non può disapplicarla. Tenderei a escludere che possa disapplicarla. A maggior ragione questa sentenza della Corte di giustizia europea non è una direttiva e non è vincolante in via generale astratta", ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio in conferenza stampa a Palazzo Chigi.