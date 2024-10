"Siamo a conoscenza della sentenza in Italia e siamo in contatto con le autorità italiane: al momento non c'è una lista europea sui Paesi terzi sicuri, gli Stati membri hanno liste nazionali, ma è previsto che ci lavoreremo", dice una portavoce della Commissione soffermandosi sul "caso Albania". La premier: "In Italia si entra solo legalmente, seguendo le norme e le procedure previste"

Resta caldissimo il tema dei migranti, tra Italia e Ue. "È una priorità assoluta combattere chi sfrutta il legittimo desiderio delle persone di trovare condizioni di vita più favorevoli per ingrassare i propri profitti", ha detto la presidente del Consiglio Meloni, commentando su X un'operazione in Calabria contro l'immigrazione clandestina. "Continueremo a lavorare senza sosta per difendere i nostri confini e per ristabilire un principio fondamentale: in Italia si entra solo legalmente, seguendo le norme e le procedure previste", ha aggiunto la premier. Intanto, da Bruxelles, una portavoce della Commissione Ue ha commentato il caso dei migranti italiani in Albania: "Siamo a conoscenza della sentenza in Italia e siamo in contatto con le autorità italiane: al momento non c'è una lista europea sui Paesi terzi sicuri, gli Stati membri hanno liste nazionali, ma è previsto che ci lavoreremo". E sul Protocollo Roma-Tirana, ha spiegato che "ad essere applicato è il diritto nazionale, ma anche standard legati alla protezione internazionale che sono forniti dal diritto Ue. Abbiamo anche detto che tutte queste misure devono essere pienamente conformi con il diritto comunitario e non devono indebolirlo". Le dichiarazioni arrivano a poche ore dall'inizio del Cdm delle 18, che si riunirà proprio per promulgare, a quanto trapela, un decreto che possa superare la sentenza europea che riguarda i Paesi considerati "sicuri" o "non sicuri".