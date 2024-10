Introduzione

La sentenza della Corte di Giustizia Europea è stata emessa il 4 ottobre ed è stata citata dal tribunale di Roma come base giuridica per motivare la decisione in merito al mancato trattenimento in Albania di 12 migranti arrivati nei giorni scorsi dall'Italia nel centro per il rimpatrio di Gjader. L’accordo fra Roma e Tirana prevede l’invio in Albania solo delle persone provenienti dai cosiddetti “Paesi sicuri”, dove sono rispettati i diritti e la democrazia.

La sezione immigrazione del Tribunale di Roma ha riscontrato l'impossibilità di riconoscere come 'Paesi sicuri' gli Stati di provenienza delle persone trattenute, cioè Bangladesh ed Egitto