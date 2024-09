La presidente del Consiglio, impegnata in una tre giorni nella Grande Mela, ha preso parola all'evento nell'ambito dell'assemblea generale dell'Onu: "Non esistono Nazioni di serie A e di serie B. Gli individui nascono tutti liberi e uguali". Poi ha parlato di una sicurezza internazionale "sempre più precaria" a causa delle sfide di oggi, a partire "dall'inaccettabile guerra russa nei confronti di una nazione sovrana come l'Ucraina"

La necessità di affrontare le grandi sfide di oggi, a partire dalla guerra in Ucraina e dalle insidie create da uno sviluppo incontrollato dell’intelligenza artificiale, e l’importanza di farlo nel quadro del multilateralismo internazionale. Su questo si è concentrato il breve intervento della premier Giorgia Meloni al Vertice del Futuro, nell’ambito della 79esima assemblea generale delle Nazioni Unite, da New York. "Viviamo un tempo di crisi, però le crisi nascondo sempre una opportunità. Del resto la parola crisi deriva dal greco crisis, che significa scelta, decisione: le crisi costringono a mettersi in discussione, a schierarsi, non consentono di tentennare", ha detto Meloni. Nessuno Stato da solo, ha continuato, può riuscire a "governare le crisi del nostro tempo". Per questo l'Italia continua a essere "una convinta sostenitrice del multilateralismo e della sua istituzione più rappresentativa, che è l'Onu, nella quale ogni voce viene ascoltata: il luogo nel quale siamo chiamati ad imparare, a capirci e a rispettarci". La presidente del Consiglio è poi tornata su un tema caro alla sua agenda, nazionale e internazionale: l'intelligenza artificiale. "La politica garantisca un controllo umano dell'IA", ha detto.

Sul tema dell’IA, Meloni ha ribadito ancora una volta come il suo sviluppo debba “avere al centro gli esseri umani”. Ma al momento, ha sottolineato, “non sembra ci sia abbastanza consapevolezza sui rischi che questo strumento, se non gestito, comporta”. Poi ha parlato nello specifico dell’intelligenza artificiale generativa: “È un moltiplicatore ma la questione è cosa dobbiamo moltiplicare. se usiamo questo moltiplicatore per curare malattie oggi incurabili, avremo contribuito al bene comune. se ci sarà un aumento degli squilibri, le conseguenze saranno potenzialmente catastrofiche".

"Non esistono Nazioni di serie A e di serie B"

Parlando dell'eventuale riforma del Consiglio di sicurezza dell'Onu, la premier ha evidenziato come ogni cambiamento non potrà "prescindere dai principi di uguaglianza, democraticità e rappresentatività". La riforma, ha continuato, "ha un senso se viene fatta per tutti e non solo per alcuni: non ci interessa creare nuove gerarchie e non crediamo che esistano nazioni di serie A e di serie B". E ancora: "Esistono le nazioni, con le loro storie, le loro peculiarità e i loro cittadini che hanno tutti gli stessi diritti perché gli individui nascono tutti liberi e uguali".

"Piano Mattei esempio di nuova cooperazione basato su rispetto e diritti"

In questo ambito, secondo la premier va ripensata "la cooperazione tra le Nazioni". L'Italia, ha aggiunto, sta provando a farlo con il piano Mattei, "piano di investimenti pensato per cooperare con le nazioni africane attraverso un approccio che non è né paternalistico né caritatevole né predatorio ma basato sul rispetto e sul diritto per ciascuno di competere ad armi pari". Per Meloni "è la nostra ricetta per promuovere lo sviluppo di un continente troppo spesso sottovalutato, per costruirne la stabilità e garantire un diritto che fino ad oggi è stato negato a troppi giovani: il diritto a non dover emigrare".