Sono i capogruppo al Senato di FdI e M5s gli ospiti della puntata di "Tribù", il talk in onda dal lunedì al venerdì in cui i protagonisti della politica italiana si confrontano con giornalisti e commentatori in vista del voto dell’8 e 9 giugno ascolta articolo

Sono Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia, e Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato per il M5s, gli ospiti della nuova puntata di Tribù, il talk con i protagonisti della politica italiana che torna su Sky TG24 in vista del voto dell’8 e 9 giugno. Interviene anche Roberto Arditti, Direttore editoriale di Formiche.

La guerra in Ucraina Il primo tema di cui si è parlato è la guerra in Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). “L’Italia ha fatto una scelta precisa dall’inizio, ha deciso di fornire delle armi all’Ucraina ma siamo contrari all’uso verso il territorio russo. Si possono migliorare le capacità di difesa ucraine nel suo territorio, ma riteniamo che una mossa come quella di utilizzarle per colpire il territorio russo rappresenti un’escalation. Noi dobbiamo tenere un atteggiamento equilibrato, perché in prospettiva l’obiettivo è la pace”, ha detto Malan. Patuanelli ha invece dichiarato: “Se si pensa che questo conflitto termina perché una delle due parti vince, significa passare per un conflitto globale, probabilmente con uso di armi nucleari. E ritengo che sia una follia pura. Bisogna insistere per un tavolo di pace, per i negoziati. Credo che l’unico elemento di discontinuità sia smettere di continuare a mandare armi in Ucraina. Non è detto che questo porti alla pace, ma è l’unico strumento che l’Occidente ha per costringere le parti a trattare. L’invio delle armi è una strategia che ha fallito sul campo”. vedi anche Ucraina, quali Paesi europei hanno donato più armi a Kiev? I DATI

La riforma della Giustizia Altro tema, la riforma della Giustizia. “Se c’è la possibilità di un dialogo con l’opposizione, di poter avere dei suggerimenti per migliorare la riforma, io credo che sicuramente non c’è preclusione – ha detto Malan –. Se invece l’atteggiamento è il no assoluto e completo, dobbiamo andare avanti. È difficile trovare qualcuno che pensi che la giustizia oggi in Italia funzioni in modo ottimale, che qualcosa si debba fare credo sia palese. Poi le opinioni sono diverse su cosa fare. Secondo me la strada intrapresa col disegno di legge governativo è quella giusta”. Patuanelli ha replicato: “Non è una riforma della giustizia, è una riforma della magistratura. Non c’entra niente con la velocizzazione dei processi, con una giustizia civile che dia risposte più rapide ai cittadini. Penso sia molto più interessante per i cittadini che ci sia una velocizzazione del processo civile, che coinvolge molte più persone. Questa maggioranza vuole assoggettare uno dei poteri dello Stato, quello giudiziario in capo alla magistratura, alla politica”. vedi anche Separazione delle carriere, cosa cambia per i magistrati

