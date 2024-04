Al momento, ha proseguito Crosetto, "siamo a quelle che potremmo chiamare ancora scaramucce, anche se quello che è stato l'attacco iraniano, che è il primo nella storia del complicato rapporto tra Israele e Iran di una tale portata, è stato un attacco che in qualunque altra nazione al mondo avrebbe avuto un effetto disastroso". Il ministro della Difesa, poi, ha sottolineato che l'attacco "non ha avuto un effetto perché è avvenuto su una nazione che probabilmente ha il miglior sistema di difesa aerea che esista, proporzionato al territorio". Eppure, ha rilevato ancora, “la quantità di droni, missili balistici, missili da crociera che sono stati spediti su Israele avrebbe causato danni enormi in qualunque altra nazione", ha aggiunto ancora. Ricordando che "in Israele non ci sono stati perchè sono riusciti ad abbattere il 99% di questi di questi attacchi”.

Il ruolo degli Usa e gli appelli al buon senso

Cosa aspettarsi adesso? "Ci sarà una decisione della comunità internazionale. Penso che l'attacco dell'Iran non possa non avere conseguenze anche dal punto di vista internazionale", ha proseguito il ministro analizzando il tema delle possibili nuove sanzioni nei confronti dell'Iran. Una certezza comunque c’è. "Gli Usa non appoggeranno un'offensiva nei confronti dell'Iran, su questo sono stati chiari". In attesa che gli scenari si chiariscano, Crosetto ha rimarcato il buon senso negli appelli ad Israele per "non aprire un fronte di guerra ancora più vasto" esponendosi alla rappresaglia dell'Iran. Questa linea, ha spiegato, si basa su "un ragionamento di buon senso fatto anche nell'interesse di Israele"

La “grande paura di Israele” e le possibili reazioni

"Una delle preoccupazioni principali di Israele è l'arricchimento dell'uranio che sta facendo l'Iran per arrivare alla bomba atomica. Israele sa e teme che, qualora l'Iran arrivasse alla bomba atomica, potrebbe anche usarla e questa è la grande paura di Israele nel confronto con l'Iran". Ha poi riferito Crosetto nel suo intervento. Esiste l’ipotesi che Israele si scagli proprio contro i siti di arricchimento dell’uranio? “Sarebbe l'ipotesi estrema, il superamento di un confine da cui non penso ci sarebbe un punto di ritorno ma la escludo categoricamente. Non è interesse di nessuno, nemmeno di Israele, superare un punto che scatenerebbe una guerra globale". Come potrebbe reagire, allora, Tel Aviv? "Ci sono diverse ipotesi su una possibile reazione di Israele, quella che avrebbe forse minore impatto su una possibile escalation sarebbe è quella di colpire i proxy e non direttamente l'Iran, la Siria o il Libano. Tra tutte le ipotesi possibili di una reazione israeliana questa è quella forse meno problematica dal punto di vista dell'escalation che sarebbe più probabile se venisse colpito l'Iran sul proprio territorio".