È in Senato il progetto di riforma presentato dal ministro Calderoli, che spinge sul percorso di decentramento di diverse competenze, oggi attribuite alla potestà concorrente tra Stato e territorio, come salute, lavoro, ambiente e istruzione. La proposta non piace a molti sindaci, soprattutto del Sud. “L'autonomia differenziata senza finanziare i livelli essenziali delle prestazioni peggiora la situazione attuale”, ha dichiarato il primo cittadino di Bari e presidente Anci Antonio Decaro