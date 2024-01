Autonomia differenziata, Ddl Calderoli oggi in discussione al Senato

"Ogni sindaco che amministra la cosa pubblica nel Mezzogiorno - spiegano dall'associazione sindaci del Sud - sa quanto sia difficile garantire quello che chiedono i cittadini e ciò che servirebbe alle future generazioni in un contesto di totale difficoltà socio-economica e di gravi carenze amministrative. Con il regionalismo spinto non si creerebbe quella maggiore efficienza che il ministro Roberto Calderoli sbandiera per giustificare la sua proposta, il cui unico scopo, in realtà, è ridare peso alla Lega. Si determinerebbe, invece, un peggioramento delle condizioni dei municipi del Sud". "Si calcola - spiegano i sindaci - che la proposta di revisione del Pnrr ottenuta dal ministro Raffaele Fitto colpirà soprattutto le regioni del Sud, che subiranno un taglio di 7,6 miliardi, la metà dei 15,9 che si prevede di ridurre. Per non parlare dell'eliminazione delle Zes e dei 4,4 miliardi distratti dal fondo perequativo infrastrutturale in una nazione che sul piano delle ferrovie e delle strade è letteralmente tagliata in due, l'alta velocità al Nord, la grande lentezza al Sud".

L'iter

Intanto non è escluso che il voto finale slitti alla prossima settimana, complice l'attesa dei pareri della commissione Bilancio sugli emendamenti proposti: in tutto 336 e sei ordini del giorno, di cui due di Fratelli d'Italia e nessuno da Lega e Forza Italia. In programma oggi anche un vertice dei gruppi di maggioranza per sciogliere gli ultimi nodi del disegno di legge. Secondo quanto si apprende, FdI teme che il trasferimento di materie come la sanità e l'istruzione penalizzi le regioni del sud in termini di soldi a disposizione: obiettivo formale è "evitare disparità di trattamento tra Regioni". Da qui i due emendamenti proposti che puntano a ottenere che i fondi per coprire gli eventuali maggiori oneri legati all'attuazione dei Livelli essenziali di prestazione (Lep) siano aumentati anche per le Regioni che non hanno chiesto l'autonomia differenziata.

Le opposizioni poi promettono battaglia anche comune, forti di 153 emendamenti del Pd, 121 del M5s, 50 del gruppo Misto, 8 presentati da Italia viva e uno dal gruppo delle Autonomie. "La maggioranza sta forzando su una norma che spaccherà l'Italia. Noi faremo di tutto per fermarli", ha spiegato Francesco Boccia, capogruppo Dem al Senato.