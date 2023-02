Le possibili conseguenze economiche dell'autonomia differenziata

6/10 ©Ansa

Per il governatore della Puglia, Michele Emiliano (in foto), il meccanismo previsto non è sufficiente a garantire equità tra i territori. “Per fare i Lep non basta scriverli, servono 60-70 miliardi di euro da investire per permettere al Sud di essere allo stesso livello del Nord. È un processo lungo, non siamo contro l'autonomia differenziata, siamo contro al farla rapidamente", ha detto a SkyTG24