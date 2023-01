Confindustria, Bonomi: "Autonomia non fermi ripresa Italia nel 2023"

Il leader degli industriali sottolinea come l'Italia stia andando meglio dei competitor europei, ma anche come sia fondamentale una dimensione continentale per affrontare le nuove sfide

"I dati ci dicono che il 2023 non sarà così fosco, anzi", dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. "Stiamo andando meglio dei nostri competitor. Francia e Germania segnano il passo, noi conquistiamo quote di mercato", e per la seconda metà dell'anno "ci aspettiamo un'inflazione in calo ed una ripresa robusta del commercio internazionale".

Ma per una piena ripresa, avverte Bonomi, servono "due condizioni: che l'inflazione non torni a infiammarsi, e che il Governo non sbagli gli interventi di politica industriale. Condizioni fondamentali perchè l'industria possa continuare a reggere il Paese", sia riconosciuta "asset strategico".

Sull'autonomia per Confindustria è "l'inizio di un percorso di riflessione su un tema molto complesso del Paese". "Credo che si possa fare qualche riflessione, discutiamo con serietà", dice il leader degli industriali, che avverte: "Non deve essere un tema di divisione del Paese. Non possiamo permettercelo: questo Paese non si può dividere: ha problemi urgenti da affrontare".

Per rispondere a Usa e Cina, per la "vera sfida, quella della competitività del sistema industriale europeo", non si può ragionare "con l'Italia o con un sistema regionale. Per certe sfide abbiamo bisogno di una dimensione almeno europea".