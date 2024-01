La premier e la presidente della Commissione europea sono attese nei luoghi colpiti dalle inondazioni del maggio 2023. Il governatore Stefano Bonaccini: "Non ci sposteremo di un millimetro finché, come per il terremoto, il 100% dei danni di cittadini, imprese e Comuni non verrà rimborsato" ascolta articolo

Giornata in Emilia-Romagna per la premier Giorgia Meloni, con tappa istituzionale a Bologna e la visita a Forlì - insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen - nei luoghi dell'alluvione del maggio 2023. Nel mezzo, un giro tra gli stand fieristici di Marca, punto d'incontro tra gli operatori e i professionisti della distribuzione.

L'incontro con Bonaccini La presidente del Consiglio è attesa alle 9.45 in Regione con il governatore Stefano Bonaccini e il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, per la firma del nuovo accordo sul Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, che garantisce investimenti per quasi 600 milioni di euro in Emilia-Romagna. Ma l'appuntamento più simbolico, come detto, è a Forlì: Meloni e von der Leyen visiteranno insieme i luoghi colpiti dalle alluvioni del maggio scorso. leggi anche Pnrr, Meloni: "Il 2024 anno decisivo per raggiungimento obiettivi"

Il precedente Meloni e von der Leyen si erano già recate insieme nei luoghi devastati dall'alluvione: l'ultima visita congiunta risale al 25 maggio 2023, con la Romagna ancora in ginocchio e sotto il fango. Per la premier e la presidente della Commissione Ue sono anche in programma dichiarazioni alla stampa alle 13.30, in occasione dell'assegnazione di 1,2 miliardi di euro da Pnrr di fondi aggiuntivi per gli interventi post-alluvione. vedi anche Von der Leyen in Emilia, il video in dialetto romagnolo: "Tin Bota”

Bonaccini: "Il governo rimborsi il 100% dei danni" In attesa dell'incontro con Meloni, Bonaccini in un'intervista su Rai3 ha ribadito che darà battaglia sui rimborsi agli alluvionati: "Erano stati stimati a poco più di 4 miliardi per danni, metà per le imprese e metà per le famiglie. Siamo lontani da ciò che serve e servirà". E poi ha aggiunto: "Voglio sperare che quello che è stato promesso venga mantenuto. Noi lavoreremo in questo senso. Non ci sposteremo di un millimetro finché, come per il terremoto, il 100% dei danni di cittadini, imprese e Comuni non verrà rimborsato". leggi anche Meloni: stanziati 4,5 mld per E-R. Bonaccini: cittadini hanno fretta

Una giornata di proteste Quella di oggi è anche una giornata di proteste. Mentre la premier si incontrerà con Bonaccini, è previsto un presidio ambientalista contro l'accordo sulla Campogalliano-Sassuolo e Cispadana. Alle 12, in piazza Saffi, ci sarà poi un un sit-in degli alluvionati che "non si arrendono", associazioni e comitati fra cui anche Anpi, Cgil e Legambiente, che giudicano "assolutamente insufficienti, gravemente tardive ed estremamente farraginose le poche risposte giunte finora ai bisogni urgenti delle terre alluvionate". approfondimento Compleanno Meloni, la Premier compie 47 anni: la carriera politica