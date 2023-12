A Montecitorio le comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio Ue. ”Situazione eccezionale, anche governance deve esserlo”, dice la premier. Sul Patto di Stabilità: "A Bruxelles tutti riconoscono che la posizione italiana è sostenuta da una politica di bilancio seria". La premier rivendica: "Italia nazione virtuosa, spread sotto controllo. Nonostante macigno Superbonus abbiamo carte in regola. Risultati straordinari sul Pnrr"

Si sono tenute oggi pomeriggio nell'Aula della Camera le comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Ue . "Se nonostante una trattativa difficilissima la partita" sul Patto di Stabilità "è ancora aperta e l'accordo finale posticipato" a una nuova riunione Ecofin dopo il Consiglio Ue è "perché a Bruxelles tutti riconoscono che la posizione italiana è sostenuta da una politica di bilancio seria che anche oggi voglio rivendicare”, ha detto Meloni, che ha parlato tra i ministri dell'Economia e degli Esteri, Giancarlo Giorgetti ed Antonio Tajani. I banchi del governo e l'Emiciclo erano al completo. Dopo l'intervento, Meloni si è recata in Senato a consegnare il testo del proprio discorso. La seduta riprenderà a Montecitorio con il dibattito alle 17.40.

Meloni: “Ue lasci agli Stati questioni prossime ai cittadini”

"L'Italia sta partecipando attivamente al dibattito sulla definizione dell'agenda strategica da adottare il prossimo giugno, ovviamente non faremo mancare il nostro contributo e il focus italiano sarà concentrato sulle priorità: pensiamo che una Ue così ampia deva concentrare il suo lavoro sui grandi temi su cui gli Stati non possono competere da soli, lasciando agli Stati le questioni più prossime alla vita dei cittadini nel rispetto della sussidiarietà”, dice Meloni, secondo cui nella trattativa sul Patto di stabilità l'Italia ha avuto un "approccio costruttivo e pragmatico, che consentisse finalmente di bilanciare l'elemento della solidità dei bilanci nazionali e sostenibilità dei loro debiti pubblici, con l'imprescindibile elemento della crescita e del sostegno agli investimenti. Non è stato così fino ad oggi, non possiamo permetterci che continui ad essere così da domani”. "Non possiamo non esprimere la soddisfazione per il fatto che, secondo l'ultima bozza di accordo" sul Patto di stabilità "la traiettoria di aggiustamento del rapporto deficit/Pil (attualmente prevista allo 0,5% annuo) dovrà tenere conto nel triennio 2025-2027 degli interessi maturati sul debito contratto per gli investimenti effettuati sulla doppia transizione verde, sulla transazione digitale e sulla difesa. È un riconoscimento importante non soltanto pratico - ha spiegato la premier -, che ci consentirà di alleggerire l'impatto della traiettoria di riduzione del deficit rispetto alle manovre di bilancio dei prossimi anni, ma è anche un grande riconoscimento di principio. Grazie all'Italia si afferma un principio di coerenza tra le politiche dell'Unione e le regole di bilancio che devono consentire all'Unione di attuare quelle politiche".

Meloni: risultati straordinari sul Pnrr

"Il prossimo Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre arriva al termine di un anno decisamente complesso che ha visto l'Unione europea fronteggiare sfide e minacce esterne che ne hanno inevitabilmente condizionato l'agenda e con cui dovremo continuare a confrontarci”, ha detto Meloni. ”Grazie all'impegno del governo e del ministro Fitto abbiamo registrato risultati straordinari, sulla rimodulazione e l'attuazione del Pnrr, che oggi ci vengono riconosciuti. Non avrebbe senso continuare a definire politiche sempre più ambiziose e regole di bilancio che limitano gli investimenti necessari a realizzarli. Lavoriamo perché questo principio venga affermato stabilmente, non solo per gli anni della messa a terra dei Pnrr".