Violenza sulle donne, Meloni a Cortellesi: “Film coraggioso"

Giorgia Meloni elogia il film "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi definendolo coraggioso e stimolante. La premier si complimenta con l'attrice per il successo del film, record di incassi nelle sale italiane, e si mostra aperta a un incontro a Palazzo Chigi. La risposta di Meloni all'invito di Cortellesi e di Elly Schlein del Pd riguardo alla collaborazione su questioni come la prevenzione dei femminicidi, evidenzia il suo impegno nella lotta contro la violenza sulle donne. Meloni sottolinea la volontà del governo di collaborare al massimo su questo fronte, facendo riferimento al Ddl del ministro Roccella e all'unanimità del voto parlamentare.

L'impegno del governo

Meloni evidenzia l'importanza di un segnale unanime delle Camere per affrontare un'emergenza in crescita: i dati sull'incremento degli omicidi delle donne, in particolare all'interno dei contesti familiari o affettivi, sono preoccupanti. La presidente del Consiglio sottolinea che questi numeri rappresentano solo la parte visibile di un problema più ampio, in quanto esiste una vasta gamma di violenza fisica e psicologica non registrata.