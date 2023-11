La premier è intervenuta in videocollegamento all'assemblea nazionale della Confederazione nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media impresa (Cna). “Noi combattiamo l'evasione fiscale, quella vera, non quella presunta", ha detto. Ancora: “C'è un problema di salari che non si risolve in Italia con il salario minimo orario. Il problema si risolve rafforzando la contrattazione” ascolta articolo

Giorgia Meloni è intervenuta, in videocollegamento da Palazzo Chigi, all'assemblea nazionale della Confederazione nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media impresa (Cna). “Senza l'artigianato e le piccole e medie imprese semplicemente non esisterebbe il Made in Italy e l'Italia non potrebbe contare sul patrimonio di conoscenze, qualità e innovazione che ci permette di essere conosciuti sui mercati internazionali”, ha detto la presidente del Consiglio.

Meloni: “Artigiani e Pmi ossatura della nazione” "Considero da sempre gli artigiani e le piccole e medie imprese l'ossatura della nazione, la spina dorsale fatta di uomini, donne e famiglie che ogni giorno consente all'Italia di produrre ricchezza e posti di lavoro", ha spiegato Meloni. "Voi – ha continuato – non avete mai fatto mancare il vostro contributo, orgoglioso, costruttivo, realista, e noi non faremo mancare la nostra disponibilità ad ascoltare e comprendere le necessità di un mondo così importante per l'economia italiana. Artigianato e Pmi sono uno dei fiori all'occhiello della nostra nazione". Poi, rivolgendosi alla platea dell'assemblea nazionale della Cna, ha ribadito: "Voi siete artigiani e piccoli e medi imprenditori, ogni giorno mettete in quello che fate un'attenzione, una cura e una dedizione di cui vi siamo grati. Noi vogliamo essere un po' come voi, degli artigiani dell'Italia, occuparci della nostra nazione e del nostro popolo con la stessa meticolosità, lo stesso amore, lo stesso cuore con cui un artigiano realizza i suoi prodotti". vedi anche Tasse, il 40% dei contribuenti Irpef dichiara meno di 15mila euro

“Combattiamo l'evasione fiscale vera, non presunta” La premier ha parlato anche di evasione fiscale. “Noi combattiamo l'evasione fiscale, quella vera, non quella presunta", ha detto. E ancora: “Nei giorni scorsi in Consiglio dei ministri abbiamo approvato una norma segno dello Stato che si vuole fidare dei suoi cittadini. Il decreto interviene sulla disciplina dell'accertamento, riduce le sanzioni e introduce il concordato preventivo biennale. Uno strumento molto significativo che racconta un approccio diverso dal passato, non disturbare chi vuole fare. Un approccio che spezza l'insopportabile equazione secondo cui un artigiano, una partita Iva, deve essere un evasore per nascita. Una menzogna, che noi abbiamo combattuto sempre". vedi anche Fisco, per concordato preventivo adesione entro luglio: come funziona

“Problema salari non si risolve con il salario minimo orario” Altro tema, quello dei salari. “C'è un problema di salari che non si risolve in Italia con il salario minimo orario e penso che qui siamo tutti d'accordo – ha detto Meloni –. In Italia, nazione presa a modello per la sua capacità di contrattazione, il problema si risolve rafforzando la contrattazione, estendendola ai settori che non sono coperti". vedi anche Salario minimo, no del Cnel: meglio contratti collettivi

Il passaggio sul premierato Un passaggio anche "sulla riforma" del premierato. "Cercheremo il consenso ampio in Parlamento, se non sarà possibile chiederemo ai cittadini cosa pensano. Confido che gli italiani non si faranno sfuggire l'occasione di approvare la madre di tutte le riforme", ha detto la premier. vedi anche Premierato, Casellati: testo non blindato, ma richieste siano coerenti