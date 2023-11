Inps, nel privato stipendi donne quasi 8mila euro in meno degli uomini

Nel mondo del lavoro dipendente restano differenze di retribuzione legate al genere: per gli uomini lo stipendio medio annuo lo scorso anno è stato di 26.227 euro, per le donne di 18.305 euro. Sbilanciata la proporzione di genere nel part time: nel 2022 hanno avuto almeno un rapporto di lavoro parziale 3.584.665 lavoratrici, contro 2.066.260 lavoratori. In generale, i dipendenti sono cresciuti del 4,3% (in aumento anche somministrati e intermittenti)