5/7 Sky TG24

Ma negli ultimi giorni, in tema lavoro, si è anche tornati a parlare di salario minimo, una misura che al momento in Italia non è prevista. Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha sottolineato che "come negli altri principali Paesi, l'introduzione di un salario minimo, definito con il necessario equilibrio, può rispondere a non trascurabili esigenze di giustizia sociale"