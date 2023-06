Disoccupazione Italia in calo, 7,8% ad aprile 2023 secondo dati Istat

Economia

'L'Italia è la peggiore in Ue per giovani inattivi, sono 1,6 milioni' e con un tasso in aumento. I dati sono stati resi noti alla convention annuale dei Giovani Imprenditori di Confartigianato. Ed è stato elaborato anche 'l'ndice dei territori youth-friendly per impresa e lavoro'. È la Lombardia la regione che offre ai giovani le condizioni migliori per lavorare e per fare impresa. Maglia nera per Molise, Sardegna, Calabria, Sicilia e Basilicata