Aswath Damodaran, professore di Finanza della Stern School of Business della New York University, insieme a Visual Capitalist ha creato una mappa del rischio di investimento nei diversi Paesi. Per l’Italia non emerge un quadro del tutto roseo: risulta essere lontana in classifica dalle maggiori economie europee, così come dai Paesi del G7. “Fanno meglio Botswana, Bulgaria e Messico. Una posizione che dovrebbe davvero far riflettere i governanti italiani”, dice l’investor Giovanna Voltolina

Quali Paesi hanno il più alto rischio di investimento, in un contesto geopolitico in continua evoluzione? A questa domanda prova a rispondere Aswath Damodaran, professore di Finanza della Stern School of Business della New York University: insieme a Visual Capitalist ha creato la “Country Risk Map”, una mappa del rischio nei diversi Paesi. Per l’Italia non emerge un quadro del tutto roseo: con il 3,3% di “coefficiente di rischio”, per quanto rientri ancora in una soglia limite di esposizione per gli investitori (su una scala 0-25%), risulta essere ben lontana in classifica dalle maggiori economie europee, così come dai Paesi del G7.