Rating Italia, S&P conferma BBB con outlook stabile

Economia

Lunedì il Consiglio dei ministri ha dato il via libera in una ventina di minuti, puntando a un iter rapido anche in Parlamento. Ci sono tre miliardi dedicati alla Sanità, cinque miliardi per i rinnovi dei contratti della pubblica amministrazione, dieci per il taglio del cuneo fiscale e fondi per il ponte sullo Stretto di Messina