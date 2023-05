Berlusconi: "È stata dura, ora rinnoverò Forza Italia"

Cronaca

Dal tumore al ricovero al San Raffaele, tutte le sfide di Berlusconi

Sono tanti gli ostacoli legati alla salute che l'ex premier ha affrontato durante la sua carriera politica, con recuperi e guarigioni. A tifare per la sua ripresa sono stati tanto gli avversari politici quanto i suoi estimatori. Anche dopo la notizia del ricovero in terapia intensiva all'ospedale milanese per problemi cardiovascolari il 5 aprile 2023

Quella di Silvio Berlusconi è una storia politica e personale che si intreccia a problemi di salute, malattie, recuperi e guarigioni, con avversari ed estimatori che a ogni occasione tifano per la sua ripresa. Fino all’ultimo ricovero in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele, a causa di problemi cardiovascolari

Nel maggio del 1997 Silvio Berlusconi viene operato per un tumore alla prostata all'ospedale San Raffaele, che lui stesso ha contribuito a realizzare, alle porte di Milano non lontano dagli studi Mediaset e da Milano 2. Un problema di salute del quale il presidente di Forza Italia (in foto nel 2022) ha parlato solo alcuni anni dopo con i ragazzi di una comunità di recupero in Veneto