Elezioni comunali 2023, a Velletri ballottaggio tra Cascella e Pocci

Politica

A spoglio ultimato, in alcuni dei 13 capoluoghi di provincia al voto, il nuovo primo cittadino alle amministrative del 14 e del 15 maggio è stato deciso già al primo turno e non servirà alcun ballottaggio. Ecco chi sono i vincitori di questa tornata elettorale

Le urne hanno consegnato i risultati della tornata di elezioni amministrative che si sono tenute tra domenica 14 e lunedì 15 maggio. A spoglio dei voti ultimato, in alcuni dei 13 capoluoghi di provincia al voto è stato eletto il sindaco al primo turno. Latina e Brescia hanno per la prima volta un sindaco donna, a Imperia viene confermato Claudio Scajola, a Treviso resta Mario Conte

BRESCIA – La candidata civica Laura Castelletti, appoggiata anche da Azione e Pd, ha avuto la meglio sugli altri tre nomi in corsa per Palazzo della Loggia. Vicesindaca uscente, da marzo stava in realtà già esercitando le funzioni di sindaco, dopo l’elezione a consigliere regionale di Emilio Del Bono