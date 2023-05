Baccini: "Abbiamo fatto prevalere il nostro programma"

I festeggiamenti sono andati avanti fino a notte fonda per Baccini, classe 1957, politico di esperienza, che ha ringraziato i suoi elettori e e lo staff, raggiunto da centinaia di sostenitori al quartier generale in un hotel sulla via Portuense. Sin dall'inizio della campagna elettorale, il nuovo sindaco ha spronato il suo elettorato a credere alla vittoria al primo turno, forte anche della compattezza della coalizione di centro destra e dell'onda lunga nazionale favorevole. Ezio Di Genesio Pagliuca, 31 anni, ha reso poco dopo le 22 di ieri gli onori delle armi, recandosi di persona a congratularsi con Baccini, accolto da molti applausi dai fedelissimi del neo primo cittadino. "Ringrazio la mia famiglia e tutti gli elettori – ha detto Baccini appena eletto – È stata una campagna lunga, intensa, dove abbiamo fatto prevalere il nostro programma per una Fiumicino che si candida ad essere una delle città più importanti d'Italia. Sento la responsabilità ma non ha vinto solo una persona, ma tutte le liste civiche, i partiti, i candidati".