Paola Belloni difende Schlein: "Troppi editoriali sull’armocromia"

La compagna di Elly Schlein, Paola Belloni, dopo aver mantenuto il basso profilo durante la corsa al Nazareno, ora è in difesa della segretaria del Pd attraverso post e storie su Instagram. Tuttavia, questo ha attirato le critiche della destra italiana, che l'ha accusata di "invettiva contro giornalisti e politici" e ha parlato della "discesa in campo della signora Schlein". Nonostante il tono delle accuse, è innegabile che Belloni si stia esprimendo in modo più diretto rispetto al passato, come dimostrato dalle sue difese di Schlein e di Roberto Saviano sui social media. In particolare, Belloni ha condiviso una storia riguardante le parole di Saviano sul processo per diffamazione in cui è coinvolto il ministro Sangiuliano e ha anche citato l'amica Michela Murgia, che ha tirato in ballo Giorgia Meloni.