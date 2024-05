Uk, caos negli aeroporti del Paese: problemi da Londra a Manchester

Sono stati segnalati disagi in diversi scali. In un post su X, l’aeroporto di Heathrow ha spiegato di essere a conoscenza del fatto che la polizia di frontiera stia riscontrando un problema a livello nazionale. Tra gli scali coinvolti c’è anche Stansted. Il disservizio sarebbe legato ai varchi elettronici al controllo passaporti

È caos negli aeroporti del Regno Unito: sono stati segnalati problemi in diversi scali, da Londra a Manchester. In un post su X, l’aeroporto di Heathrow ha spiegato di essere a conoscenza del fatto che la polizia di frontiera stia riscontrando un problema a livello nazionale. Anche l'aeroporto di Manchester ha confermato i disagi per i passeggeri. Tra gli scali coinvolti ci sono anche Stansted e Gatwick: come riporta Sky News, entrambi gli aeroporti hanno dichiarato che il problema sarebbe legato ai varchi elettronici al controllo passaporti. Anche l'aeroporto di Edimburgo ha avvertito i passeggeri di possibili ritardi e attese più lunghe alla frontiera.