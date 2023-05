Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha partecipato al convegno "The new order" organizzato dalla Filcams Cgil presso l'ex stazione fiorentina, la Leopolda. Schlein ha fatto notare l'importanza di ricostruire un dialogo con il mondo del lavoro e di combattere la precarietà, criticando il governo Meloni per aver approvato il decreto Lavoro, che favorisce contratti precari e voucher. La segretaria ha sottolineato l'importanza di adottare misure strutturali per sanare le piaghe del mercato del lavoro, come un accordo tra imprese e sindacati per limitare i contratti a termine e una legge sulla rappresentanza che contrasti i contratti pirata.