Le forze sindacali, specialmente Cgil e Uil, hanno criticato la decisione del governo di tenere il Cdm nel giorno della Festa dei Lavoratori e lamentano lacune nel provvedimento. Landini: "Continueremo la mobilitazione unitaria". Schlein: in Italia "il lavoro è troppo povero e troppo pirata". Conte annuncia una manifestazione a giugno "contro il decreto precariato"

“È la festa del lavoro non del governo”. Quello di quest’anno è stato un 1 maggio segnato dalla polemica politica, in larga parte legata al Consiglio dei ministri in cui è stato approvato il decreto Lavoro: sotto accusa, da parte di opposizioni e sindacati, sia la scelta di svolgere il Cdm nel giorno della Festa dei Lavoratori sia le misure contenute nel provvedimento.

I sindacati pronti a scendere in piazza I sindacati, dalla manifestazione di Potenza, hanno criticato anche la decisione del governo di non tenere una conferenza stampa dopo il Cdm. Una scelta, hanno spiegato da Palazzo Chigi, da interpretare come un gesto di cortesia verso le organizzazioni sindacali che festeggiavano in piazza. Ma la critica delle forze sindacali, e in particolare della Cgil e della Uil, è estesa al contenuto del decreto. Pur apprezzando la decisione di mettere 4 miliardi per il taglio del cuneo fiscale, i leader sindacali lamentano lacune, sia pure con diverse sfumature, già registrate nell'incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni. E chiedono, come fa Pierpaolo Bombardieri della Uil, di trovare altre risorse. Magari con gli extraprofitti, tassando le banche e le grandi aziende. Dura la Cgil di Landini, che ha detto: "I provvedimenti decisi dal governo non vanno nella direzione da noi richiesta. Noi continueremo la mobilitazione unitaria e, se non avremo risposte, siamo pronti tutti insieme a continuare la mobilitazione fino a quando non avremo ottenuto i risultati di cui abbiamo bisogno. Per noi la Costituzione non è solo da celebrare per i 75 anni, è il riferimento per cambiare il Paese e fare le riforme. E non permetteremo a nessuno di cambiarla". Mentre la Cisl di Luigi Sbarra fra le critiche fa un'apertura di credito nei confronti dell'esecutivo atteso però alla prova dei fatti.

Le opposizioni All'atteggiamento critico e attendista dei sindacati fanno sponda soprattutto Pd ed M5s che bocciano la scelta della premier di riunire il Cdm nel giorno della festa del lavoro, ma soprattutto puntano il dito contro misure "di propaganda e che aumentano la precarietà". In Sicilia per partecipare al corteo a Portella della Ginestra, la segretaria del Pd Elly Schlein ha rilanciato sul "salario minino" sottolineando che in Italia "il lavoro è troppo povero e troppo pirata". Le fa eco, la vice del partito, Chiara Gribaudo che accusa l'esecutivo di "insultare il primo maggio presentando un decreto Lavoro che prevede più precarietà e meno tutele". Duro anche il leader M5S Giuseppe Conte che annuncia una manifestazione a giugno "contro il governo, contro lo smantellamento del reddito e contro il decreto precariato". Polemico anche Nicola Fratoianni: "È chiaro che questo 1 Maggio non si possa fare festa, ma prepararsi alla lotta". "Ci sono delle cose positive e altri aspetti di questo dl che vogliamo studiare con maggiore attenzione nelle prossime ore", ha detto invece il leader di Azione Carlo Calenda. Mentre il leader di Italia viva Matteo Renzi attacca: "La Premier Meloni taglia 4 miliardi di tasse sul lavoro e dice che questo è il taglio di tasse più importante degli ultimi decenni. Falso! Per fare esempi: gli 80€ valevano 10 miliardi all'anno, la cancellazione IMU prima casa 4 miliardi, l'IRAP costo del lavoro 6 miliardi. Vi risparmio tutto il resto dall'Ires a Industria 4.0 alle tasse per il mondo agricolo. La Meloni taglia 4 miliardi una tantum ed esulta, noi abbiamo tagliato in silenzio 25 miliardi all'anno. Giorgia Meloni non ha litigato solo con la politica: ha litigato prima di tutto con la matematica".

Maggioranza compatta sul decreto Compatto intorno al governo è tutto il centrodestra che elogia non solo il decreto, ma anche la scelta di tenere il Cdm in una giornata simbolica. "Dalla sinistra e dai sindacati del no le solite polemiche e i soliti cortei (con fantocci, insulti e bandiere bruciate), dalla Lega e dal centrodestra al governo taglio di tasse e aumento degli stipendi", attacca Matteo Salvini. Rincara la dose Maurizio Gasparri: "Non servono solo balli e concerti, servono atti concreti ed è quello che Forza Italia e il governo stanno facendo". Stesse accuse dal capogruppo FdI alla Camera Tommaso Foti: "Mentre la sinistra strimpella nelle piazze, il governo Meloni approva, in una data simbolica come il primo maggio, un provvedimento che migliora radicalmente le condizioni dei lavoratori dipendenti".