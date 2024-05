New York, Stormy Daniels testimone chiave nel processo contro Trump

L'ex pornostar oggi in aula. L'ex presidente è alla sbarra per i presunti pagamenti illegali con cui comprò il silenzio della donna su una vecchia relazione, per non compromettere la sua corsa alla Casa Bianca nel 2016. Secondo l'accusa le furono versati 130mila dollari ascolta articolo

L'ex pornostar Stormy Daniels, all’anagrafe Stephanie Gregory Clifford, è stata chiamata come testimone chiave nell'udienza odierna che si è tenuta a New York del processo a Donald Trump, presente in aula. La sua era la deposizione più attesa, insieme a quella di Michael Cohen, l'avvocato tuttofare del tycoon che avrebbe pagato la donna 130mila dollari perché non rivelasse la sua presunta storia con Trump alla vigilia del voto nel 2016. Daniels può testimoniare se ha fatto sesso con l'ex presidente degli Usa (cosa che lui nega) "ma non abbiamo bisogno di conoscere i dettagli", ha detto il giudice Juan Merchant dopo aver discusso con i legali di Trump.

Le occhiate di Trump durante la testimonianza di Daniels Poco prima di arrivare al tribunale di Manhattan per l'udienza, Trump ha pubblicato un post riguardo ad un testimone, senza specificare chi fosse, ma poi l'ha subito cancellato. Il giudice del processo per il caso pornostar lo aveva infatti ammonito sul rischio di finire in galera se violerà ancora il divieto di commento su giudici, procuratori, giurati e testimoni. L'ex presidente si è voltato a guardare Daniels quando è entrata in aula e le ha lanciato ripetutamente occhiate mentre iniziava la sua testimonianza. Vestita di scuro, la donna al centro del primo processo penale contro un ex presidente è apparsa nervosa, tanto che diverse volte la procuratrice che le ha rivolte le domande le ha dovuto chiedere di parlare più lentamente. Daniels ha cominciato a raccontare la sua carriera, dalla danza esotica con cui in due serate poteva "guadagnare di più di quanto avrei guadagnato spalando letame otto ore al giorno" ai nightclub, dal lavoro di modella e fotomodella all'industria del porno. leggi anche Elezioni Usa, i sostenitori di Trump indossano pannolini

Stormy racconta il suo 'breve incontro' con Trump nel 2006 Daniels ha riferito del suo incontro "molto breve" col tycoon nel luglio del 2006 in un torneo di golf per vip a Lake Tahoe, tra California e Nevada. "Era vecchio quanto mio padre, o più vecchio", ha affermato la donna, che allora aveva 27 anni e lavorava ancora per una società che produce film per adulti. Poi ha raccontato che l'uomo le disse che gli ricordava la figlia, presumibilmente Ivanka: "E' intelligente - le avrebbe detto - bionda e bellissimae e la gente la sottovaluta". La testimone ha fatto anche una battuta sulla sponsorizzazione da parte della compagnia di pornofilm di una delle buche del campo da golf, ma i giurati non hanno riso. Tutto quello che sapeva di Trump allora era che giocava a golf e che conduceva un reality show, "Celebrity Apprentice", che lei "non aveva mai visto". Ai giurati è stata fatta vedere anche la famosa foto che ritrae Stormy con Trump vestito con una maglietta da golf gialla e un cappellino rosso. Poco prima alla donna era stato chiesto di identificare Trump in aula: lei lo ha indicato dicendo "è quello con la giacca blu scuro". leggi anche Usa, a Trump multa di 9mila dollari per commenti sul processo

"Trump si presentò in pigiama alla cena" La testimone ha poi raccontato in aula la sua cena con Trump, per la quale "non avevo alcuna aspettativa". Una volta arrivata all'hotel, "l'ho chiamato per nome. Ho detto 'hello', lui arrivava da una delle aree principali dell'albergo". Il tycoon indossava un pigiama di raso, ha riferito, aggiungendo di averlo subito preso in giro. "Il signor Hefner (il fondatore di Playboy, ndr) sa che gli hai rubato il pigiama?", gli chiese, invitandolo a cambiarsi. Tornò indossando una camicia e pantaloni eleganti. Daniels ha testimoniato di aver chiesto al futuro presidente di sua moglie Melania, dicendogli che era molto bella, e che lui le rispose: "Non dormiamo nella stessa stanza". Il tycoon ha chiuso gli occhi, ha scosso la testa e ha mormorato qualcosa ai suoi avvocati al tavolo della difesa. All'epoca Melania attendeva un figlio da Trump. Secondo la deposizione di Daniels, il tycoon prospettò alla pornostar la possibilità di partecipare a 'The Celebrity Apprentice'. Di fronte ai suoi timori di danneggiare la sua carriera, ha proseguito la donna, l'ex presidente si offrì di farle avere in anticipo le domande.

