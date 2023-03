"In questi giorni siamo stati accusati di cose raccapriccianti, ma la mia coscienza è a posto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla presentazione del libro di padre Antonio Spadaro, con riferimento al naufragio di Cutro . "Resto convinta che più persone partono e si mettono nelle mani di cinici trafficanti e più c'è il rischio che qualcosa vada storto. Sarebbe più facile mettere la testa sotto la sabbia, che siano dei mafiosi a decidere chi può arrivare da noi e che in Africa continuino a prendere piede i mercenari della Wagner e i fondamentalisti. O che chi arriva si trovi a fare lamanovalanza della criminalità organizzata o diventi vittima della prostituzione", ha aggiunto Meloni. "Ma il tema dell'immigrazione va affrontato in modo più strutturale, un approccio serio è fermare i tafficanti, favorire i flussi legali e dare a chi arriva gli stessi diritti di nostri cittadini. Per esempio non dovremmo accettare che chi arriva dall'Africa lavori a condizioni che i nostri cittadini non accettano", ha aggiunto.

"In Africa vogliamo lasciare investimenti e lavoro"

"In Africa non si vuole prendere l'oro", ha proseguito la premier. "Vogliamo lasciare investimenti e lavoro. Molti africani mi hanno detto che non vogliono scappare dalle loro terre: su questo si può fare di più, è l'approccio più umano, più misericordioso. Questo il Papa lo dice chiaramente". "Sulla politica estera in passato l'Italia ha avuto posizioni altalenanti: non scegliere è più redditizio", è il pensiero della premier. "Oggi invece la politica non se lo può più permettere e nelle difficoltà ringrazio Dio per essere costretta a fare delle scelte, con la possibilità di dare a questa nazione una politica industriale, economica, un'idea per le riforme. Questo certo non aiuta sul consenso".