Maria Elena Boschi: "Nel Pd di Schlein non c'è spazio per i moderati"

"Non condivido quasi per niente le sue idee ma è stata brava, glielo riconosco con affetto e stima. Secondo me è una vera e propria rivoluzione. Schlein ha vinto su una linea molto netta e conoscendola non farà passi indietro". Questo il pensiero di Maria Elena Boschi, deputata del Terzo Polo, in un'intervista concessa al “ Corriere della Sera ” dopo la nomina della neosegretaria dem .

Una strada alternativa “per chi è riformista”

Ma al di là dei complimenti a Schlein, secondo Boschi quello che le ha fatto vincere le primarie Pd “è un voto che fa chiarezza e ora il Pd si trova a competere con il M5S. E per chi è riformista si apre una strada alternativa. Il Terzo Polo può essere la casa che accoglie chi ha idee riformiste", ha detto. “Nel Pd ha vinto la sinistra radicale. I riformisti non si riconoscono più in questo Pd e non sono andati a votare. Come in Francia, una prospettiva più radicale ha favorito i partiti liberali: per me si apre questa strada in Italia. Ellly Schlein farà fatica a mantenere l'unità del partito se sarà coerente con alcune sue battaglie. Se invece annacqua le sue battaglie rischia di perdere credibilità. Per noi è uno spazio che si apre".

Il futuro dell’opposizione

Ma cosa può succedere ora, nei rapporti tra l’opposizione? "Adesso la questione è molto semplice: i Cinquestelle e il Pd si faranno una competizione dura ma per certi versi persino interessante per capire chi rappresenta la vera sinistra. Ciò darà energia a chi crede nella sinistra radicale ma lascerà anche uno spazio ai riformisti che non vogliono dire no al nucleare, al jobs act o a industria 4.0”, ha spiegato Boschi. Si tratta, in sostanza, di “un bel cambiamento: il nuovo Pd guarda più a sinistra abbandonando del tutto le politiche riformiste del nostro periodo e abbracciando la competizione con Conte. Ed è chiaro che i renziani senza Renzi sono ininfluenti, non solo nelle candidature, ma anche nei congressi visto il risultato. Dunque, per noi la stagione che si apre è culturalmente stimolante, politicamente affascinante", ha ribadito.

Gli attacchi a Renzi

Come spiegare i battibecchi con Renzi? "Non me lo spiego se non con la categoria dell’odio personale. Perché con la categoria della politica il Pd di Renzi portava a votare tre volte le persone del Pd di Schlein. Governava 17 Regioni su 20, seimila Comuni, faceva riforme come il terzo settore e i diritti civili, aumentava il salario di operai e professori. E c’erano i bandi per le periferie, per i centri antiviolenza, l’aumento dei fondi della cultura, i soldi per il sociale. Se questo significa non essere riformisti, beh, allora vuol dire che preferiscono il governo Meloni-Valditara", ha concluso Boschi.