Ddl Autonomia differenziata, reazioni politiche dopo via libera in Cdm

Calderoli: “E' un giorno storico”. Critiche le opposizioni. L'ira di Bonaccini, De Luca ed Emiliano; ok da Fontana, Zaia e Tesei. Meloni: “Coerenti con il mandato”. Salvini: “Promessa mantenuta”. Landini: 'Il progetto è sbagliato” ascolta articolo Condividi

Approvato in Consiglio dei ministri il ddl sull'Autonomia differenziata, messo a punto dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli che ha dichiarato: “Una riforma necessaria per rinnovare e modernizzare l'Italia, nel segno dell'efficienza, dello sviluppo e della responsabilità”. L'approvazione è avvenuta fra gli applausi. Sul testo sono state apportate alcune modifiche rispetto alla bozza diramata lunedì sera ai Ministeri. "Il Governo avvia un percorso per superare i divari che oggi esistono tra i territori e garantire a tutti i cittadini, e in ogni parte d'Italia, gli stessi diritti e lo stesso livello di servizi" ha dichiarato la premier Giorgia Meloni.

Il messaggio nelle chat dei parlamentari di Salvini approfondimento Ddl Autonomia, ok da Governo. Meloni: "Puntiamo a Italia più unita" "Efficienza, merito, innovazione, lavoro, più diritti per tutti i cittadini in tutta Italia, meno scuse per i politici ladri o incapaci. Autonomia approvata in Consiglio dei Ministri, altra promessa mantenuta". È il testo del messaggio che il vicepremier e Ministro Matteo Salvini ha inviato nelle chat dei parlamentari e dei consiglieri regionali della Lega, subito dopo l'approvazione del ddl sull'Autonomia.

L'ira di Bonaccini vedi anche Pd, Bonaccini "Ero comunista e non me ne vergogno, Schlein è un'amica" Si dividono invece i governatori delle Regioni. Da una parte chi, come Bonaccini, De Luca ed Emiliano, criticano aspramente il disegno di legge; dall'altra altri presidenti, come Fontana, Zaia, Cirio e Tesei, che sostengono l'iniziativa del ministro Calderoli. L’immediata replica del governatore dell'Emilia Romagna è polemica: "La bozza Calderoli sull'autonomia differenziata approvata in Consiglio dei ministri è irricevibile e noi siamo pronti alla mobilitazione perché non è stata condivisa con la Conferenza delle Regioni, cosa clamorosa e incredibile, e perché è un'autonomia differenziata che non tiene conto delle nostre proposte e va nella direzione di spaccare il Paese".

Fitto: "Testo pienamente condiviso" approfondimento Confindustria, Bonomi: "Autonomia non fermi ripresa Italia nel 2023" "Voglio dare atto al ministro Calderoli di aver svolto un lavoro di cucitura nel rapporto con tutti gli interlocutori, sia all'interno del governo che nel sistema istituzionale, per accogliere tutti i suggerimenti e migliorare e integrare questo testo. Abbiamo un testo pienamente condiviso, che è stato approvato all'unanimità dal cdm con grande convinzione e consapevolezza" p stato invece il commento dl ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato il ddl.

Casellati: "Ci sarà arricchimento e non depauperamento" approfondimento Le possibili conseguenze economiche dell'autonomia differenziata Soddisfazione anche da parte di Elisabetta Casellati, ministro per le Riforme istituzionali: "È una scommessa vinta - ha detto in conferenza stampa - perché il metodo che è stato usato da dimostrazione di come le ragioni del Nord e del Sud hanno trovato un equilibrio. Autonomia significa oggi una migliore allocazione delle risorse, così che tutte le Regioni possono esprimere le loro potenzialità. Ci sarà arricchimento e non depauperamento".

L'attacco della Cgil vedi anche Le riforme, tra logica del diritto e ragioni della politica Il progetto sull'Autonomia differenziata, con il disegno di legge atteso nel pomeriggio in Cdm, "è sbagliato e va contro il Paese", che "è già diviso, ha già troppe disuguaglianze. Non è quello di cui ha bisogno". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine del congresso della Cgil Roma e Lazio, sottolineando che tale "logica indebolisce il Paese, anche nel rapporto con gli altri Stati, rischia di mettere in discussione il rapporto con le parti sociali, perché non è stato discusso con nessuno, e svilisce il ruolo del Parlamento".