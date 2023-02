Dai libri alle battaglie politiche, il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle alla guida della Lombardia è un milanese doc, classe '73. Ecco il profilo dell'eurodeputato ascolta articolo Condividi

Pierfrancesco Majorino, classe ’73, candidato del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle alla guida della Lombardia. Milanese doc, 10 anni assessore alle politiche sociali in città, vediamo chi è l’eurodeputato sostenuto dalle forze di centro-sinistra che cercherà di “strappare” la regione al presidente uscente Attilio Fontana e alla candidata del Terzo Polo Letizia Moratti.

Majorino: il cambiamento dopo 28 anni di governo di destra

leggi anche Regionali Lombardia, chi è Attilio Fontana, presidente uscente La sua parola d’ordine è cambiamento. Il titolo dell’ultimo romanzo è Sorella Rivoluzione. Che Pierfrancesco Majorino fosse “troppo a sinistra” per alcuni e “troppo estremista “per altri non è un mistero. Ma a scendere in campo, sin dalle prime battute della campagna elettorale, ci ha pensato il sindaco di Milano che si è detto pronto ad aiutarlo a togliersi di dosso l’immagine di una persona estrema e troppo rivoluzionaria. D’altra parte Beppe Sala lo conosce bene, così come il suo predecessore Giuliano Pisapia.

Le battaglie politiche di Majorino vedi anche Elezioni regionali Lombardia, i sondaggi: Fontana in ampio vantaggio Pierfrancesco Majorino è in politica da sempre. Dal 1994 al 1998 è stato presidente nazionale dell’Unione degli Studenti e della Rete Studentesca. Nel 1998 è stato nominato Consigliere del Dipartimento Affari sociali della presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il ministro alla solidarietà sociale Livia Turco si è occupato di politiche giovanili e della lotta alle dipendenze. Prima segretario cittadino dei Democratici di Sinistra nel 2004, due anni dopo in consiglio comunale nella lista dell’Ulivo. Nel 2008 è capogruppo del Partito Democratico alla guida dell’opposizione fino alla fine della consiliatura. Opposizione all’allora sindaco Letizia Moratti. In quegli anni Majorino si fece promotore del Registro delle Unioni civili per le coppie di fatto, dell’istituzione del fondo anticrisi come sostegno al precariato e alla povertà. Nel 2016 capolista per il Pd, è stato eletto per la terza volta in Consiglio Comunale.

Per 8 anni assessore alle Politiche sociali a Milano

leggi anche Elezioni regionali Lazio, le cose da sapere sul voto del 12 febbraio A Palazzo Marino dal 2011 al 2019, Pierfrancesco Majorino è stato l’Assessore alle Politiche sociali, alla salute, ai diritti del comune. Dal primo al secondo Piano di sviluppo del welfare, si è occupato di lotta alla povertà, ideando il “Patto per il riscatto sociale”, un sostegno al reddito comunale in vigore in quegli anni. Ha spinto per potenziare i servizi per le persone disabili, interventi strutturali per i senzatetto che hanno visto raddoppiare i posti letto in città. Nel 2015 Milano ha vinto il premio europeo per le città a misura di disabili. Dalle unioni civili al registro delle dichiarazioni anticipate di fine vita, Majorino ha ideato e attivato la Casa dei diritti che oggi ospita servizi e sportelli per la difesa delle persone contro le discriminazioni e quella Arcobaleno. Durante entrambe le giunte ha coordinato l’azione di accoglienza dei migranti che dal 2013 a oggi ha offerto la sistemazione temporanea a 128 mila persone. Dal 2019 Pierfrancesco Majorino è parlamentare europeo.

Milanese doc, la casa in Porta Romana, i libri e lo zio poeta

Pierfrancesco Majorino vive a Milano dove è nato quasi 50 anni fa, nel quartiere di Porta Romana. Due compagne e due figli di 15 e 2 anni e mezzo. Il papà dell’attuale moglie Caterina Sarfatti, Riccardo Sarfatti, imprenditore morto in un incidente nel 2010, è stato il candidato del centro sinistra alle Regionali del 2005. 9 libri pubblicati, uno zio poeta e la passione per la montagna. E una squadra del cuore che di lombardo ha ben poco: la Juventus.